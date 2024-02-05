Кто из украинцев может получить больше 10 тыс. грн от ООН: стало известно, какие документы нужны
В Украине внутренние перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны граждане могут претендовать на получение выплаты от ООН. Размер помощи составляет 10,8 тыс. грн.
Об этом говорится в материале БФ "Право на защиту". Получить помощь могут люди из числа ВПЛ, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5,4 тыс. грн на члена семьи.
В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения. Речь идет о таких гражданах:
- не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;
- людей, вернувшихся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения.
Кто имеет право на помощь?
- Пострадали во время войны и имеют только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- семьи пожилых людей старше 55 лет или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
- опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.
Какие нужны документы?
- Документ, удостоверяющий личность.
- Налоговый номер (необходим для выплаты пособия).
- Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
- Свидетельство о рождении детей (при наличии).
- Номер банковской карты для выплаты пособия.
- Личный телефонный номер.
При этом во время регистрации должны присутствовать все члены семьи. Для маломобильных людей возможна регистрация по оригиналам документов, подтверждающих их состояние.
Как сообщал OBOZ.UА, в Украине мошенники отправляют гражданам фейковую информацию о якобы предоставлении выплат от Украинского Красного Креста в размере 16 тыс. грн. Аферисты делают это для получения данных украинцев и их обман.
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