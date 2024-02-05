Кто из украинцев может получить больше 10 тыс. грн от ООН: стало известно, какие документы нужны

В Украине внутренние перемещенные лица (ВПЛ) и пострадавшие от войны граждане могут претендовать на получение выплаты от ООН. Размер помощи составляет 10,8 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале БФ "Право на защиту". Получить помощь могут люди из числа ВПЛ, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5,4 тыс. грн на члена семьи.

В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения. Речь идет о таких гражданах:

не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в таких областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

людей, вернувшихся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения.

Кто имеет право на помощь?

Пострадали во время войны и имеют только одного родителя с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семьи пожилых людей старше 55 лет или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Какие нужны документы?

Документ, удостоверяющий личность.

Налоговый номер (необходим для выплаты пособия).

Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Свидетельство о рождении детей (при наличии).

Номер банковской карты для выплаты пособия.

Личный телефонный номер.

При этом во время регистрации должны присутствовать все члены семьи. Для маломобильных людей возможна регистрация по оригиналам документов, подтверждающих их состояние.

Как сообщал OBOZ.UА, в Украине мошенники отправляют гражданам фейковую информацию о якобы предоставлении выплат от Украинского Красного Креста в размере 16 тыс. грн. Аферисты делают это для получения данных украинцев и их обман.

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