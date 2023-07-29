Кто из пенсионеров не сможет пройти проверку: из-за верификации пенсию могут забрать

В Украине в результате верификации часть пенсионеров лишаться своих выплат. Проверку не смогут пройти те, кто получил выплату по поддельным документам, является переселенцем и не зарегистрировался по месту нового жительства.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, в рамках проверок (их проводят и Пенсионный фонд, и Минфин, и Минсоц) может оказаться, что пенсионер является переселенцем и не проживает по месту регистрации, или же по какой-то причине не получал выплату в течение шести месяцев, длительное время находился за территорией Украины. Во всех этих случаях государство имеет право не платить деньги такому пенсионеру.

По каким причинам могут забрать пенсию:

если есть ошибка в фамилии;

если выплаты получили по фальшивым документам;

если какое-то время жили за границей;

если не получали выплату 6 месяцев;

если вы переселенец и сменили место проживания.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.

Отметим, в реестре судебных решений можно найти сотни решений о том, чтобы взыскать у пенсионера часть выплаты, которая была неправомерна выплачена.

Зачем и как проводят верификацию?

В Украине до полномасштабной войны социальные выплаты были главной статьей расходов в бюджете страны. И сейчас более 400 млрд грн тратят на социалку. Часть этой суммы платится неправомерно. То есть украинец не имеет право на выплату, но получает ее. Например, это касается матерей-одиночек, которые отказываются официально выходить замуж для получения выплаты, субсидиантов, которые скрывают дополнительный доход, и пенсионеров, которые фальсифицировали документы при оформлении выплаты.

Проверка происходит постоянно. Всего есть три этапа: при обращении за помощью, во время получения помощи и в течение трех лет после того, как выплату отменили. Верификацию проводит Минфин: для этого анализируют базы данных, сопоставляют информацию в разных реестров.

Если Минфин видит подозрительные выплаты, то направляет эту информацию в Минсоц для того, чтобы те провели повторную проверку. Если нарушение подтверждается, выплату могут либо отменить, либо же заставить ее вернуть в бюджет. например, через суды возвращают "лишнюю" субсидию.

В рамках верификации чиновники получат следующую информацию:

о том, какими транспортными средствами владеет получатель помощи;

документы, которые предоставили для получения помощи;

те, кто пересек границу;

информацию о доходов от налоговой;

информацию о штрафах, которые платил получатель помощи и т.д.

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