Кто из пенсионеров имеет право на доплату: подробности специальной программы

Организация Объединенных Наций (ООН) предоставляет специальную доплату лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью с помощью Всемирной продовольственной программы. Граждане могут получить эту доплату, если ежемесячная пенсия составляет менее 3250 гривен и у них нет других государственных социальных выплат.

Об этом сообщает правительственный портал. В феврале около 17 тысяч человек уже получили это пособие, общая сумма которого составляет 30 млн грн.

Граждане могут получить доплату к пенсиям, если будут соответствовать определенным критериям. А именно:

имеют ежемесячную пенсию менее 3250 грн;

нет других государственных социальных выплат (например, помощь для ВПЛ, денежная поддержка от других международных учреждений);

(например, помощь для ВПЛ, денежная поддержка от других международных учреждений); находятся на неоккупированной территории Украины.

Размер доплаты определяется как разница между 3250 грн. и суммой пенсии. К примеру, если пенсионер получает 3000 грн, его доплата составит 250 грн.

Минимальный размер доплаты – 100 грн. Это пособие автоматически перечисляется через банковские учреждения, определяют список лиц, имеющих право на эту доплату, представители Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине для получения пенсии необходимо иметь не менее 15 лет стажа. Украинцы, не сумевшие накопить страховой стаж, не имеют права на государственные пенсионные выплаты. Однако им предусмотрены определенные ежемесячные выплаты.

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