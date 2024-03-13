Крохотную марку номиналом всего в 1 цент продадут за $5 млн: почему такая цена. Фото

Редкая марка США "Святой Грааль" (Z-Grill) размером 9 на 13 мм и номиналом всего в 1 цент будет продана в США на аукционе в июне. Ожидается, что цена крохотной марки станет рекордной для Штатов и может достигнуть $5 млн. Дело в том, что таких марок осталось все 2 штуки на весь мир.

Аукцион состоится в Нью-Йорке 14 июня, пишет The New York Times. "Святой Грааль" станет последней проданной маркой из коллекции Билла Гросса.

"Аукционный дом прогнозирует, что лот будет продан за $4-5 млн. Это сделало бы ее самой ценной почтовой маркой США", – отмечает издание.

Впрочем, цена "Святого Грааля" будет по-прежнему отставать от цены "Британской розовой Гвианы" (British Guiana 1-cent magenta), которая была продан за $8,3 млн в 2021 году.

На сегодняшний день в мире сохранилось всего два экземпляра "Святого Грааля", оба имеют штемпель гашения. Первый экземпляр хранится в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Вторая марка "всплыла" на аукционе в 1977 году с ценой в $90 тыс. В 1986 году ее продали уже за $418 тыс, в 1998-м - за $935 тыс. долларов.

В 2005 году "король облигаций" Билл Гросс получил Z-Grill в результате обмена, организованного Shreve. Ему пришлось обменять на марку коллекцию тарелок, стоимость которых оценивалась в $3 млн. О продаже своей уникальной коллекции марок Гросс заявил еще в 2018 году.

Марка Z-Grill: в чем ее особенность

Марка США "Святой Грааль" (Z-Grill) была выпущена в США в честь Бенджамина Франклина в 1868 году. Сейчас она считается одной из самых редких марок в мире, хотя изначальная цена Z-Grill составляла 1 цент.

Марка была изготовлена по инновационной технологии того времени – с использованием вафелирования (прессования, формирующего выступы). Благодаря этому марку можно было использовать не один раз, просто смывая штемпельный оттиск после каждого использования.

Способ производства этой марки получил аббревиатуру тип вафелирования "Z". Технология применялась ограничено. В итоге распространились другие типы вафелирования, например с аббревиатурой D и др. А к 1875 способ создания марок вафелированием вообще перестал использоваться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские конверт и марку с русским военным кораблем продавали за 50 тыс. грн. И марка, и конверт были погашены в первый час продаж 23 мая 2022 года, что является редкостью.

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