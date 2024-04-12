Кража 26 млн грн на покупке топлива: суд арестовал бывшего топ-служащего СБУ

Бывший руководитель Департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины Александр Провоторов, присвоивший 26 млн гривен на государственных закупках, был переведен под стражу на 60 дней. Суд назначил для него залог в размере 3 млн грн.

Решение было принято 12 апреля Высшим антикоррупционным судом. В пресс-службе суда отметили, что в случае внесения залога Проворотов будет выполнять ряд ограничивающих обязательств:

прибывать к следователю , в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурора, суда по каждому вызову;

, в производстве которого будет находиться уголовное производство, прокурора, суда по каждому вызову; не покидать пределы Киевской области , без разрешения следователя, прокурора или суда;

, без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы ;

; воздерживаться от общения с лицами, указанными в судебном определении;

с лицами, указанными в судебном определении; сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы, дающие право на въезд и выезд в/из Украины;

и другие документы, дающие право на въезд и выезд в/из Украины; носить электронный браслет.

10 апреля СБУ сообщила о разоблачении бывшего руководителя Департамента хозяйственного обеспечения Службы и его первого заместителя на хищении средств, выделенных на закупку горючего для служебных автомобилей и бронетехники в 2022 году. Обоих ранее уволили по инициативе главы СБУ Василия Малюка.

Следователи установили, что Проворотов и его заместитель покупали горюче-смазочные материалы по искусственно завышенным ценам. Для сделки они привлекли подконтрольные компании из Киева, занимавшиеся торговлей нефтепродуктами. Чтобы замести свои следы, подозреваемые вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. Нанесенный ими ущерб оценили более чем в 26 млн грн.

Во время обысков дома у фигурантов обнаружили более 11 млн гривен наличными, а также незарегистрированное оружие: боевые гранаты, пистолеты-пулеметы, ручной гранатомет, боевой пистолет и более полутысячи патронов. Пока Александру Поворотову грозит до 26 лет лишения свободы.

Также ранее OBOZ.UA сообщал об аресте другого должностного лица Службы безопасности Артема Шила, которого подозревают в завладении почти 95 млн грн средств "Укрзалізниці" при закупке трансформаторов. Мужчине назначили возможность освобождения под залог в 30 млн. грн.

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