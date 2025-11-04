Коррупция депутатов: на Волыни избранник использует власть ради собственной выгоды, а еще один – активно ему помогает

На дворе – октябрь 2025 года. Заседание Маневицкого поселкового совета. Это на Волыни. Рассматривается вопрос заключения договоров аренды на земельные участки, принадлежащие поселковому совету. Два депутата – Иван Смитюх и Анатолий Мельник – категорически не согласны передавать землю компании, которая обратилась с соответствующей просьбой. Аргумент простой – есть другой арендатор, который может платить больше. И хотя пока на землю он не претендует, но может, и вообще местный.

В частности, говорит Мельник, это компания "ДОСТ АГРО". Она принадлежит депутату Смитюху, который не отрицает, что вполне может и арендовать, и обрабатывать эти земли.

Заседание, кстати, снимали на видео. А потом выложили для просмотра в общем доступе на YouTube-канале Маневицкого поселкового совета. Все просто и даже буднично. Ну не хотят депутаты отдавать землю компании, потому что один из них намерен когда-то "отхватить" эти участки себе. Ну вот давайте сейчас проголосуем и запустим к нам бог знает кого вместо того, чтобы забрать все себе, ну честное слово.

Но на самом деле за этой простотой и обыденностью скрывается то, что страна пронизана коррупцией до самых низов. Ведь даже "маленькие" депутаты активно и не скрываясь "дерибанят" землю, используя свою власть.

Потому OBOZ.UA открывает серию публикаций о том, как чиновники и директора госпредприятий, используя свое положение, захватывают государственные земли.

Как депутаты в коррупции признавались

Итак, продолжается рассмотрение земельного вопроса. Перед депутатами выступает представитель агропредприятия – "АГРО ТЕХ ЧЕЙН", – которое уже работает на территории громады. Он утверждает, что компания систематически оформляет земельные участки, заключает договоры с пайщиками, платит налоги и вообще уже в нескольких старостинских округах зарегистрированы сотни участков и десятки гектаров земли.

"Мы систематически работаем с людьми, заключаем договоры, регистрируем и, соответственно, будем платить налоги. Если мы не берем эти земли в аренду, не будут платиться и налоги. А нам эти средства нужны для ремонта школ, домов культуры, учреждений здравоохранения и т.п. Мы не уклоняемся от налогов", – говорит представитель.

При этом он отмечает: ни одна другая фирма не подала заявление на аренду этих участков. А сопротивление части депутатов тому, чтобы предоставить его компании земли, называет "личными амбициями".

После этого депутат Смитюх встает и заявляет, что выступающий "не имеет права читать мораль". А еще обвиняет его в затягивании регистрации предприятия и в возможном уклонении от уплаты налогов.

Представитель компании в ответ на это напомнил, как ранее депутат инициировал с ним разговор, во время которого призвал отказаться от намерения арендовать участки. Подчеркнув, что землю тот не получит.

"Я спросил почему. Вы сказали: "Это не ваше дело, но вы этой земли не получите", – рассказал представитель компании.

Депутат же, естественно, стал все отрицать, как вдруг один из присутствующих на сессии напомнил, что "Смитюх уклоняется от своего долга идти в военкомат".

"Он находится в розыске и нарушает закон", – сказал депутат.

Далее продолжается спор, и тут депутат Мельник выходит на трибуну и говорит, что фирма Смитюха "ДОСТ АГРО" зарегистрирована в Маневицкой ОТГ, а потому он может и арендовать, и обрабатывать земли.

"Мы же все здесь говорим: надо, чтобы фирма была зарегистрирована у нас, надо, чтобы налоги платились у нас. У нас молодой парень зарегистрировал фирму, платит налоги сюда. Есть какие-то там проблемы? Нет никаких проблем", – отмечает Мельник.

Также Мельник напоминает представителю "АГРО ТЕХ ЧЕЙН", что тоже присутствовал на его встрече со Смитюхом. И таким образом в дополнение к открытому лоббированию интересов компании другого депутата дает понять, что между ним и Смитюхом существуют деловые отношения, дающие основания предполагать наличие частного интереса.

Подводя итоги.

На заседании Маневицкого поселкового совета два депутата открыто противодействовали передаче в аренду одной из компаний земельных участков. При этом:

Один из них имеет компанию, которая, очевидно, также хочет получить эти земли.

Другой прямо об этом заявил, призвав всех отдать земли депутату, а потом еще и дал понять, что заинтересован именно в таком решении вопроса.

И эти депутаты, несмотря на явный личный интерес, участвовали в голосовании, по результатам которого землю компании так и не предоставили.

В связи с этим OBOZ.UA направил официальные запросы Смитюху и Мельнику с просьбой объяснить, почему они используют служебное положение в личных целях. А кроме того:

Председателю поселкового совета – относительно того, уведомили ли указанные депутаты совет или соответствующие органы о наличии реального или потенциального конфликта интересов и предоставлял ли Мельник или другие должностные лица совета любые рекомендации, предложения или устные указания по выбору именно ООО "ДОСТ АГРО" в качестве арендатора.

НАПК – относительно того, имеется ли конфликт интересов в действиях Смитюха и Мельника.

На момент публикации материала ответов получено не было. Но в случае поступления они будут опубликованы.

Смитюх – депутат, бизнесмен и коррупционер без денег, однако с дорогой квартирой

Еще интереснее становится, если посмотреть на саму "ДОСТ АГРО" Смитюха, который, кстати, фигурирует в реестре коррупционеров. Туда он попал за несвоевременную подачу деклараций, за что был оштрафован на 850 грн.

По данным YouControl, "ДОСТ АГРО" была зарегистрирована на территории Маневицкой поселковой громады – в селе Бережница – 17 июня 2025 года. То есть:

Менее 5 месяцев назад.

И не исключено – хотя однозначно утверждать и нельзя, – что специально под аренду земли, за которую шла "драка" на заседании Маневицкого поселкового совета.

При этом техники у компании нет. Ни в пользовании, ни в собственности. Поэтому чем Смитюх хочет обрабатывать землю – непонятно.

В компании два бенефициара. Один из них – Юсуф Таштанов из Херсонской области, что уже ставит под сомнение утверждение Мельника, что "ДОСТ АГРО" – "полностью местная компания".

Таштанов также является бенефициаром львовской компании "СТАМБУЛ ТК", основным направлением деятельности которой является ресторанный бизнес.

Ему принадлежит 49% "ДОСТ АГРО". А его вклад в уставный фонд компании общим размером 700 тыс. грн составил 343 тыс. грн.

Остальные 51% компании – то есть реальная власть в ней – принадлежат Смитюху, который внес в уставный фонд 357 тыс. грн.

И все бы ничего, однако в декларациях за 2020-2024 годы Смитюх ни разу не указывал суммарный годовой доход, превышающий 100 тыс. грн:

За 2024 год его личный доход составил 20,3 тыс. грн. А совместный доход с женой – 55,82 тыс. грн, из которых 35,52 тыс. грн – это социальная помощь при рождении ребенка.

За 2023 год его личный доход составил 13,6 тыс. грн, а доход жены – 47,98 тыс. грн той же помощи.

За 2022 год Смитюх заработал 69,535 тыс. грн, а жена получила 5,1 тыс. грн помощи.

За 2021 год он получил 80,486 тыс. грн зарплаты, а жена – 10,3 тыс. грн помощи.

За 2020 год – у него 48,744 тыс. грн зарплаты, а у нее – 16,34 тыс. грн помощи.

Впрочем, за 2019 год цифры другие. Так:

Сам Смитюх получил 1,5 млн грн от предпринимательской деятельности, а еще 52,87 тыс. грн зарплаты.

Его жена – 1,44 млн грн от предпринимательской деятельности и 15,48 тыс. грн помощи.

Казалось бы, вот и ответ на вопрос, откуда деньги на бизнес. Но можно усомниться. Дело в том, что:

В 2023 году у жены появилась квартира в Ковеле на 64,5 кв. м стоимостью 986 тыс. грн.

в Ковеле на 64,5 кв. м стоимостью 986 тыс. грн. В том же 2019-м Смитюх обзавелся автомобилем Nissan X-TRAIL 2018 г. в. за 822 тыс. грн.

Таким образом, вряд ли ему хватило бы тех денег, которые остались, плюс небольшой ежегодный доход, не то чтобы вложить их в бизнес, но прокормить себя, жену и троих детей. Особенно учитывая, что сбережений депутат не декларировал.

Поэтому в запросе к Смитюху, на который он пока не ответил, мы спросили, откуда у него деньги на бизнес.

Депутат, который нелегально возит лес

Другая сторона Смитюха – криминальная. По нашим источникам, он осуществляет деятельность, связанную с незаконной вырубкой лесов в Маневицкой и Ковельской громадах Волынской области.

В 2022 году, за месяц до полномасштабного вторжения РФ, СМИ сообщили, что возле села Поворск Ковельского района работники полиции остановили авто Volkswagen LT с нелегальной древесиной. Принадлежала машина, как отмечалось, Смитюху.

"Автомобиль правоохранители задержали и отправили на штрафплощадку", – говорится в сообщении.

Но дальнейшая судьба этого уголовного производства неизвестна. И судя по продолжающейся депутатско-коррупционной деятельности Смитюха, виновные так наказаны и не были, а вырубка лесов продолжается.

OBOZ.UA продолжит следить за ситуацией и расскажет о ее развитии в следующих публикациях.