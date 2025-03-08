Кому в Украине платят самые большие зарплаты: в перечень попали неожиданные специальности

В Украине за год средняя зарплата увеличилась на 18% до 23,5 тыс. грн. При этом самые средние зарплаты в сфере недвижимости, IT, маркетинга. Они получают от 60 тыс. грн. Также в список высокооплачиваемых специальностей попали брокеры и финансовые директора.

Видео дня

Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Едва ли не впервые за долгое время в перечень специальностей, в которых быстрее растут зарплаты, оказались фармеры (создают большое количество аккаунтов в соцсети для применения их в рекламных кампаниях).

Управляющий недвижимостью – 80 000 грн (+58%)

Back end программист – 65 000 грн (+15%)

Директор по маркетингу – 65 000 грн (+18%)

Финансовый директор – 65 000 грн (+18%)

Руководитель отдела продаж – 60 000 грн (+33%)

Брокер – 60 000 грн (+11%)

Full stack программист – 60 000 грн (+9%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Топ-менеджер – 60 000 грн (+20%)

Python-программист – 60 000 грн (+20%)

Тем лед – 60 000 грн (+33%)

Отметим, что средняя зарплата в Украине, по данным портала, составляет 23,5 тыс. грн по состоянию на март. При этом за год эта цифра выросла на 18%. Среди городов традиционно больше платят в Киеве (в среднем 27,5 тыс. грн), тогда как в Сумах средняя зарплата составляет всего 17,5 тыс. грн. грн (самый низкий показатель среди областных центров).

Самая популярная вакансия – продавец-консультант. В среднем зарплата для таких специалистов составляет 19,5 тысяч. грн. Также пользуются спросом водители (30 тыс. грн), повара (24,5 тыс. грн), бухгалтеры (23,5 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 марта 2025 года не ожидаются изменения зарплаты военных. В то же время изменения коснутся курсантов первых-вторых курсов, которые смогут получать выплаты на уровне минимальной зарплаты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!