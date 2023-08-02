Кому в Украине без опыта роботы платят от 30 тысяч гривен: названы вакансии

В Украине без опыта работы некоторым специалистам готовы платить более 30 тыс. грн в месяц. Речь идет о водителях, риелторах, сотрудниках кредитных организаций и даже администраторах соцсетей.

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Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Так, в некоторых вакансиях размер заработной платы достигает около 45 тыс. грн. И хотя в объявлениях говорится, что на работу готовы принять даже специалистов без опыта, на такую зарплату можно рассчитывать после прохождения стажировки и получения навыков.

Одна из самых востребованных специальностей – водитель такси. При этом таксист может не иметь опыта работы, но должен иметь стаж вождения от трех лет. На работу берут как работников с собственным транспортом, так и тех, кто готов работать на машине компании. Заработок может составлять около 30 тыс. грн.

Администраторы соцсетей в крупных компаниях могут зарабатывать около 20 тыс. грн. Для этого важно иметь представления о работе соцсетей, пройти небольшой инструктаж.

Консультант по вопросам финансового урегулирования. В Украине микрофинансовые организации (предоставляют микрокредиты) предлагают работу консультантам без опыта работы. Среди обязанностей: консультация клиентов касательно отсрочки, пролонгации договора и составление индивидуальных договоров. Размер заработной платы, которую обещают сотруднику, составляет от 18 тыс. до 35 тыс. грн.

Риелторы даже вначале своей карьеры могут зарабатывать около 45 тыс. грн. Правда, заработок зависит от состояния рынка и количества сделок. В тех регионах, где высокий спрос на жилье (к примеру, Львове), зарплаты могут быть выше чем там, где из-за постоянных обстрелов рынок недвижимости находится в упадке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы назвали самую простую работу в Польше. Зарабатывать можно около 35 тыс. грн в месяц.

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