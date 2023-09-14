Коллекционеры устроили "бойню" за украинскую 1 гривню: на аукционе ее цену подняли в 38 тысяч раз

Некоторые особенности делают старые украинские монеты коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них десятки тысяч гривен. К примеру, на аукционе Violity продают 1 грн 1992 года – и цена на нее уже достигла 38 101 грн.

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Торги проводятся на площадке Violity. Первая ставка составляла всего 1 грн.

Как сообщает автор объявления, монета отчеканена из меди – что заметно и на выложенных фото. Материал изготовления "выдает" характерный красноватый оттенок.

Кроме того, в объявлении указывается, что аверс монеты повернут к реверсу (лицевая сторона к обратной) на 180 градусов. Однако по имеющимся фото это подтвердить сложно.

Гурт же у монеты гладкий, без каких-либо надписей. Что, впрочем, характерно для 1-гривневых монет 1992 года.

В целом же, год чеканки, прежде всего, и определяет высокую заинтересованность коллекционеров в монете. Ведь:

в оборот, по данным НБУ, монета такого номинала была запущена лишь в 2002 году;

монеты 1992 года являются пробными.

"1 гривня 1992 года – пробная монета Украины. Монету чеканили при настройке оборудования. Первые гривни были без оптовой надписи, точный тираж неизвестен. Найти пробную гривню в обращении невозможно, однако ее иногда можно купить на интернет аукционах", – объяснили эксперты сервиса "Монеты-ягодки".

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5-копеек. Так, за монету 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн.