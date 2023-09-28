Коллекционеры устроили "бойню" за украинские 50 копеек: на аукционе цену монеты подняли более чем в 7 тысяч раз

Некоторые особенности делают старые украинские монеты коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продают 50 копеек 1992 года – и цена на нее уже достигла 7 251 грн.

Торги проводятся на площадке Violity. Первая ставка составляла всего 1 грн. Таким образом, монета уже подорожала более чем в 7 000 раз. И это не предел – окончание аукциона намечено на 3 октября, а значит, ставки могут стать еще больше.

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Как сообщает автор объявления, разновидность монеты – 4 ААм. Что, собственно, и делает ее такой ценной.

"4ААм – это редкая разновидность монеты 50 копеек 1992 года. Нумизматы называют такую монету "Англичанка", ведь ее чеканили английскими штемпелями. Разновидность 4ААм особенна тем, что у нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. На обычных же монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Возникла же эта ошибка, отмечают они, из-за того, что художники при разработке эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам тризуб. После чего:

по этим эскизам в Великобритании был изготовлен инструмент для чеканки монет;

ошибка была выявлена только когда работники Луганского станкостроительного завода получили готовые пуансоны (пресс-штемпели) для чеканки монет.

"На заводе было принято решение изготовить этим инструментом пробную партию монет. Чтобы наладить станки для дальнейшего чеканки", – рассказали нумизматы.

Впрочем, судя по объявлению, в обращение такие монеты попали. Во всяком случае, автор утверждает, что разнообразные царапины и следы от ударов, которые заметны на 50 копейках, являются результатом их активного использования.

"Монета с обращения. [Видны] Царапины, удары", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5-копеек. Так, за монету 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн.