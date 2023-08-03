Коллекционеры охотятся за украинскими монетами: за какие готовы платить тысячи гривен

Старые монеты разных номиналов могут принести украинцам большие деньги. Дело в том, что некоторые из них имеют особенности, из-за которых коллекционеры готовы платить за них тысячи гривен.

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Так, за 5000-7000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкий, без насечек.

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

А 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и монеты в 10 копеек. К примеру, за монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн.

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