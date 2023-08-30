Можно хорошо заработать: сколько стоят старые 10-копеечные монеты Украины

Некоторые украинские монеты в 10 копеек высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что они готовы платить за них несколько тысяч гривен. Причина в особенностях таких копеек, которые отличают их от остальных.

Видео дня

К примеру, за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

За более чем 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм. Ее цена обусловлена малым тиражом – таких монет было отчеканено всего 5 000 штук.

Однако, несмотря на это, рассказывают специалисты, в обороте найти такую монету можно. Однако, если она сильно повреждена, заплатят за нее меньше.

От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся монеты и с другими особенностями. К примеру, выполненные на "чужих" заготовках. Дело в том, что такие копейки никогда не выпускались в промышленном масштабе, а потому являются очень очень редкими. К примеру, 2 копейки на заготовке под 10 копейки продали за 21 101 грн.