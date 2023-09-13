Коллекционеры охотятся на особенные украинские монеты: на что обращают внимание

Украинские монеты с различными изъянами высоко ценятся среди коллекционеров. Дело в том, что в современной чеканке ошибки и дефекты почти всегда случайны и, соответственно, крайне редки. Сам же ценный брак может быть абсолютно разным.

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К примеру, 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение – но в зеркальном виде.

Ценятся и монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). К примеру, такие:

1 грн 2005 года оценили в 10 000 грн;

5 копеек 1992 года хотели купить за 22 500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и "обычные" 5-копеечные монеты. Так, за монету 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн.