Коллекционеры чуть не подрались за уникальную монету за $2,1 млн: как она выглядит

На аукционе в США продали уникальную монету – золотой четырехдолларовик 1879 года (1879 Coiled Hair Stella). Стоимость этого лота превысила $2 млн, что стало абсолютным рекордом для этих монет, которых зарегистрировано всего 13 во всем мире.

Об этом сообщили в нумизматической компании Heritage Auctions. Уникальный лот возглавил масштабную серию аукционов американских и древних монет и бумажных денег, которая суммарно принесла организаторам более $46,4 млн,

Почему коллекционеры чуть не подрались за монету

Четырехдолларовые монеты, известные как "Стелла" (Stella), входят в список 100 самых желанных нумизматами американских монет и являются одними из самых редких и ценных в истории США. Вариант 1879 года с дизайном Coiled Hair сохранился в количестве всего 14 задокументированных экземпляров.

Проданная монета имела особую ценность для коллекционеров:

происходила из известной частной коллекции Presidio Collection (Part II);

получила чрезвычайно высокую оценку состояния – PR67 Cameo от сертификационной компании NGC (то есть делит первое место по качеству среди всех известных аналогов);

именно эта монета служила иллюстрацией на обложке и страницах шестого издания авторитетной книги-каталога 100 Greatest U.S. Coins.

Новый абсолютный рекорд рынка

Соответственно за право выкупить этот лот шла достойная борьба – коллекционеры сделали 59 ставок. В результате монету продали за $2,135 млн, что существенно больше предыдущего рекорда для этой монеты – в январе этого года другой экзепмпляр был продан за $1,464 млн.

Успех четырехдолларовой монеты стал отражением общего высокого спроса на эксклюзивные раритеты. Исполнительный вице-президент Heritage Auctions Тодд Имхоф отметил, что этот аукцион не просто подтвердил статус компании как главной площадки для серьезных нумизматов, но и продемонстрировал колоссальную глубину спроса на самых высоких уровнях коллекционного рынка, что добавляет оптимизма относительно будущих торгов.

