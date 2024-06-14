Количество пенсионеров в Украине резко сократилось: что происходит

В Украине количество пенсионеров сокращается с каждым годом. Если в 2021-м было больше 11 млн пенсионеров, то в этом году их число сократится до менее 10 млн. Среди причин: сокращения количество населения через войну, а также ужесточение требования для получения пенсии.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре буде опубликован. С 2017 года ежегодно требования по стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пенсионный возраст привязали к стажу. В этом году нужно иметь не менее 31 года стажа. В 2028-м – уже 35 лет. Это требование для ухода на пенсию в 60 лет, те, кто ее не выполнят, вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Следовательно, чтобы получить пенсию в срок, нужно непрерывно работать не менее 25 лет. При этом важно не просто работать, но и платить взносы по своей зарплате.

Сейчас расчетов относительно того, сколько будет украинцев, которые не смогут в 2028 году выйти на пенсию в 60 лет, нет. Последним подсчетам уже больше семи лет, с того момента ситуация кардинально изменилась (коронавирус, полномасштабная война). Согласно старым подсчетам, в 2028 году пенсию в 60 лет не сможет получить 45% украинцев пенсионного возраста (из них 5% будет работать до 65 лет).

Сколько украинцев не сможет выполнить требование стажа сказать трудно, рассказывает OBOZ.UA старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко. "Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какую ситуацию будем иметь через год-два", – рассказывает Ткаченко.

Уже сейчас происходит значительное уменьшение пенсионеров. Это связано в первую очередь с полномасштабной войной и оккупацией, однако это также объясняется и ростом числа тех, кто вынужден работать дольше.

Еще в 2020-м в Украине было 11,2 млн пенсионеров, в 2021-м – менее 11 млн, а уже в 2024-м количество пенсионеров сократилось до 10,1 млн пенсионеров. Такими темпами уже в этом году в Украине будет меньше 10 млн пенсионеров. В 2017 году, когда принимали реформу, в Украине было около 12 млн пенсионеров. То есть количество получающих выплату уменьшилось на 2 млн человек.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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