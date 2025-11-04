Ключевая для беженцев страна ЕС подняла "минималку": как изменятся зарплаты украинцев

В Германии, которая после полномасштабного российского вторжения в Украину стала вторым домом для 1,2 млн украинских граждан, планируют поднять минимальную заработную плату (МЗП). Это касается многих украинцев, трудоустроенных в этой стране.

Как сообщает Bild, зарплаты будут расти поэтапно в течение 2026-2027 годов. Решение было принято федеральным правительством и не требует одобрения Бундестагом или Бундесратом.

Как изменится МЗП

2025 год – 12,82 евро в час ;

; С 1 января 2026 года – 13,90 евро в час ;

; С 1 января 2027 года – 14,60 евро в час.

На кого распространяется повышение

Все работники в возрасте от 18 лет и более.

По данным Федерального статистического ведомства Германии, ожидаемое повышение минимальной заработной платы в 2026 году коснется 6,6 млн рабочих мест. Сейчас зарплата ниже будущей минимальной ставки предполагается 17% трудовых договоров, то есть каждый шестой рабочий в стране получает меньше 13,90 евро в час.

Кого не затронет повышение

Стажеры;

Сотрудники, которые проходят профессиональную подготовку;

Волонтеры и люди, которые выполняют добровольную работу;

Люди, которые проходят обучение, переквалификацию или временную работу по специальным государственным программам, чтобы потом устроиться на постоянную работу;

Частные предприниматели;

Долгосрочно безработные лица в течение первых шести месяцев после возвращения на рынок труда;

Люди с инвалидностью, которые работают в специальных (государственно признанных) мастерских для таких лиц.

Как найти работу в Германии

Следует напомнить, что после начала большой войны в Украине временную защиту в Германии получили более 1,2 млн беженцев от войны. Из них примерно 300 тыс., то есть каждый четвертый, нашел работу.

Для трудоустройства нужно получить статус временной защиты и вид на жительство. Как квалифицированные, так и неквалифицированные специалисты могут искать работу на кадровых онлайн-порталах, в немецкой службе занятости или через посредников. Для этого нужно иметь соответствующие документы, в частности:

биометрический паспорт;

резюме;

подтверждение квалификации;

медицинское страхование.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеманн заявил, что украинская молодежь (в частности мужчины трудоспособного возраста), приезжающая в Германию, не должна получать социальные выплаты от государства. Вместо этого они должны не оформлять беженство, а искать работу и обеспечивать себя самостоятельно, поскольку в других государствах показатели трудоустройства значительно выше.

