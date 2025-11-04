Ключевая для беженцев страна ЕС подняла "минималку": как изменятся зарплаты украинцев
В Германии, которая после полномасштабного российского вторжения в Украину стала вторым домом для 1,2 млн украинских граждан, планируют поднять минимальную заработную плату (МЗП). Это касается многих украинцев, трудоустроенных в этой стране.
Как сообщает Bild, зарплаты будут расти поэтапно в течение 2026-2027 годов. Решение было принято федеральным правительством и не требует одобрения Бундестагом или Бундесратом.
Как изменится МЗП
- 2025 год – 12,82 евро в час;
- С 1 января 2026 года – 13,90 евро в час;
- С 1 января 2027 года – 14,60 евро в час.
На кого распространяется повышение
- Все работники в возрасте от 18 лет и более.
По данным Федерального статистического ведомства Германии, ожидаемое повышение минимальной заработной платы в 2026 году коснется 6,6 млн рабочих мест. Сейчас зарплата ниже будущей минимальной ставки предполагается 17% трудовых договоров, то есть каждый шестой рабочий в стране получает меньше 13,90 евро в час.
Кого не затронет повышение
- Стажеры;
- Сотрудники, которые проходят профессиональную подготовку;
- Волонтеры и люди, которые выполняют добровольную работу;
- Люди, которые проходят обучение, переквалификацию или временную работу по специальным государственным программам, чтобы потом устроиться на постоянную работу;
- Частные предприниматели;
- Долгосрочно безработные лица в течение первых шести месяцев после возвращения на рынок труда;
- Люди с инвалидностью, которые работают в специальных (государственно признанных) мастерских для таких лиц.
Как найти работу в Германии
Следует напомнить, что после начала большой войны в Украине временную защиту в Германии получили более 1,2 млн беженцев от войны. Из них примерно 300 тыс., то есть каждый четвертый, нашел работу.
Для трудоустройства нужно получить статус временной защиты и вид на жительство. Как квалифицированные, так и неквалифицированные специалисты могут искать работу на кадровых онлайн-порталах, в немецкой службе занятости или через посредников. Для этого нужно иметь соответствующие документы, в частности:
- биометрический паспорт;
- резюме;
- подтверждение квалификации;
- медицинское страхование.
Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее генеральный секретарь Христианско-демократического союза Карстен Линнеманн заявил, что украинская молодежь (в частности мужчины трудоспособного возраста), приезжающая в Германию, не должна получать социальные выплаты от государства. Вместо этого они должны не оформлять беженство, а искать работу и обеспечивать себя самостоятельно, поскольку в других государствах показатели трудоустройства значительно выше.
