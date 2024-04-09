Клиенты ПриватБанка не могут пройти авторизацию: инструкция, что делать

Клиенты ПриватБанка оказались в ситуации, когда им необходимо получить доступ к виртуальному PIN-коду, который никогда не использовался, чтобы авторизироваться в мобильном приложении. Банк объяснил, что такой PIN является частью авторизации и его можно получить через смс-сообщение или же изменить через автоответчик.

Об этом ПриватБанк сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме "Минфин". "Открываю Приват24, пишет введите пин-код от виртуальной карты, который я никогда и не знала, потому что не было нужды. Захожу на поддержку, указываю свои данные, отправляю фото с паспортом, не прошла авторизацию", – говорится в сообщении.

Клиентка, как и многие другие пользователи, обратилась в службу поддержки Приват24 с проблемой получения PIN-кода для доступа к своей банковской учетной записи. Согласно сообщению банка, в таких случаях есть несколько альтернативных методов получения требуемого кода:

Самым простым способом, предложенным банком, является отправка SMS (стоимость по тарифам оператора) с текстом PIN+1234 (где PIN – три латинские буквы, 1234 – последние 4 цифры вашей карты) на номер +380920003700;

Другой альтернативой является использование автоответчика, который можно активировать набором соответствующего номера (3700, если вы находитесь в Украине).

Банк также предоставляет возможность обратиться к чату поддержки, где специалисты с радостью окажут помощь в решении проблемы и восстановлении доступа к аккаунту. При этом обращение в чат требует предоставления личных данных и фото паспорта для авторизации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государственный ПриватБанк будет отправлять карточки своим клиентам в 12 стран. К списку добавилась Великобритания. Отправляют карты курьерами Nova Post по любому адресу в "разрешенных" странах.

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