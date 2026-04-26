В ПриватБанке сделали заявление по тарифам: сколько нужно будет платить

Государственный ПриватБанк продлил действие ряда льготных тарифов – для международных переводов на зарубежные карты по всему миру, а также переводы из-за границы на карты в Приват24. Теперь специальные расценки будут действовать как минимум до 31 мая 2026 года.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили, что до этого времени:

Тариф на переводы с заграничных карт на карты ПриватБанка будет составлять 1% от суммы (вместо 1,5%).

С валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты – 1% от суммы (вместо 2%), однако не менее 50 грн.

Как получить деньги на карту ПриватБанка из-за границы

В целом же, напомнили в ПриватБанке, отправить перевод с карты зарубежного банка на его карту в Приват24 можно в несколько способов. В частности:

Через само приложение (кнопка "Перевести").

Через веб-версию сервиса (в меню "Перевод на карту").

"Для этого ввести реквизиты карты зарубежного банка, выбрать карту ПриватБанка, на которую зачислить средства. И указать сумму перевода и подтвердить операцию", – рассказали в банке.

Как переводить деньги за границу

Отправить же перевод с карты ПриватБанка на зарубежную карту также можно через Приват24. Для этого в приложении или веб-версии сервиса стоит:

Выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты.

Указать сумму перевода.

Подтвердить операцию.

"Послать зарубежный перевод можно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или евро", – напомнили в банке.

