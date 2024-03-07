Карты украинцев блокируют без предупреждения: названы случаи, которые должен знать каждый

В Украине банки могут без предупреждения блокировать счета украинцев, если выявили подозрительные операции. Финансовый мониторинг работает автоматически и может затронуть любую операцию.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит как "рискованную". Иногда для блокировки достаточно обменять криптовалюту и получить средства со счета, ранее использовавшегося мошенниками. Также заблокировать могут любую "нетипичную" операцию: на крупную сумму с наличными. Под особым вниманием находятся и все публично значимые лица. Поэтому если вы, например, народный депутат, просить у вас объяснить, кто перевел вам средства, банк будет значительно чаще.

Заблокировать карточку могут даже за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, невыполненного судебного решения, просроченных штрафов и т. п.) или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее вывод наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;

транзакции на сумму 400 тыс. грн и более.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

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