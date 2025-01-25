Какую пенсию получит украинец со средней зарплатой: сумма удивит

Украинцы со средней зарплатой (по последним данным ПФУ – 18 тыс. грн) могут претендовать на пенсию, размер которой будет составлять всего около 4,7 тыс. грн. грн при условии, если у вас есть 35 лет стажа. При наличии 40 лет стажа и со средней зарплатой можно получать пенсию в размере 5,4 тыс. грн.

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Согласно расчетам OBOZ.UA, если зарплата будет на 50% выше средней по квартире, то с 35 годами стажа можно получать пенсию в размере 7,1 тыс. грн. Отметим, что при расчетах использованы данные по средней зарплате за последние три года, начиная с 2021 года. Данных по средней зарплате в 2024-м пока нет, однако пенсионеры, которые будут выходить на заслуженный отдых в 2025-м, будут иметь пенсию, которая будет зависеть в том числе от размера зарплаты в 2024-м.

Абсолютное большинство украинцев получает пенсию по единой формуле. Для этого среднюю зарплату за последние три года (это 13 559,41 грн) умножают на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. Такая формула не позволяет получить значительную пенсию.

Чтобы увеличить свою будущую пенсию, стоит:

работать подольше. К примеру, со средней зарплатой и стажем в 40 лет можно получить пенсию в размере 5 423,6 грн;

можно получить пенсию в размере получать только белую зарплату. Если получать на 50% больше, чем в среднем зарабатывают по стране (сейчас это около 28 тыс. грн), то размер пенсии будет составлять 7 118,4 грн при условии, что есть 35 лет стажа.

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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