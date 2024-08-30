Какую пенсию может получить украинец со средней зарплатой: сумма может удивить

В Украине со средней зарплатой и 35 годами стажа можно получить пенсию, размер которой составит около 4745 грн. И это при условии, если вы на протяжении своей карьеры стабильно получали среднюю зарплату.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, абсолютное большинство украинцев получает пенсию по единой формуле. Для этого среднюю зарплату за последние три года (это 13 559,41 грн) умножают на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. Такая формула не позволяет получить значительную пенсию.

Отметим, что формулу изменили в 2017 году, тогда фактически все будущие пенсии снизили почти на треть. Это явилось следствием снижения ЕСВ, которое произошло накануне. Власти ожидали, что снизит налоговую нагрузку на заработную плату и бизнес начнет выводить заработки своих работников из тени. Однако это не произошло, в результате поступления в Пенсионный фонд значительно снизились.

Чтобы увеличить свою будущую пенсию, стоит:

работать подольше. К примеру, со средней зарплатой и стажем в 40 лет можно получить пенсию в размере 5 423,6 грн;

можно получить пенсию в размере получать только белую зарплату. Если получать на 50% больше, чем в среднем зарабатывают по стране (сейчас это около 28 тыс. грн), то размер пенсии будет составлять 7 118,4 грн при условии, что есть 35 лет стажа.

Чтобы получать пенсию в течение 20 лет, собирать на нее необходимо вдвое дольше – то есть 40 лет, такую пропорцию OBOZ.UA озвучила эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко. О пенсии нужно задумываться с 20-30 лет. В 50 лет собрать на достойную старость будет тяжело. Среди сравнительно стабильных способов накопления следует выделить:

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Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 2025 года изменятся требования к стажу для пенсии. Норма будет увеличиваться до 2028 года, пока не достигнет 35 лет.

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