Какие пенсии получают нардепы: озвучены суммы и названы имена самых богатых

В Украине среди всех народных депутатов (в том числе прошлых созывов) самый богатый пенсионер – Сергей Кивалов. Его ежемесячная пенсия в ПФУ к применению коэффициентов уменьшения составляет 246 тыс. грн. Среди действующих нардепов наибольшую пенсию получает Василий Нимченко – 192 тыс. грн (к нему коэффициенты применять не будут).

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Высокие пенсии нардепы могут получить только через суды, потому что действующий закон не предусматривает для них отдельных правил. Нардеп нескольких созывов (в последний раз баллотировался от Партии регионов) Александр Борзых выиграл суд в конце ноября прошлого года. Политик потребовал повысить его пенсию, потому что у депутатов с момента последнего перерасчета выросла зарплата. Александр Борзых работает директором Института защиты растений НААН. За последние несколько лет вместе с супругой уже бывший нардеп приобрел две квартиры: в Киеве и Моршине (курортный городок во Львовской области).

Борзых воспользовался старой (уже не действующей) редакцией ст. 20 Закона "О статусе народного депутата". Ранее у парламентариев были специальные пенсии в размере до 90% зарплаты работающего депутата. Эту статью отменили, и сейчас депутаты должны получать пенсии по таким же правилам, как и обычные украинцы. Однако директор института НААН заявил, что для него должна применяться старая норма закона.

"Заработная плата секретаря комитета Верховной Рады Украины по состоянию на 01.05.2024 составляет 68 613,60 грн, в том числе должностной оклад - 31 188,00 грн; надбавка за интенсивность труда (100% от должностного оклада) - 31 188,00 грн; 237,60 грн", – говорится в материалах дела. 90% от указанной суммы – 61 752 грн. Именно такую пенсию и после пересчета должен получать бывший депутат.

Богатейший пенсионер среди действующих депутатов - Василий Нимченко, член политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (сейчас депутатская группа "Платформа за жизнь и мир"). Ежемесячно депутат получает от ГУ ПФУ в Киеве 192 тыс. 136 грн. Секрет такой пенсии: Нимченко – судья Конституционного суда Украины в отставке и получает пожизненную выплату, а не обычную пенсию.

Действующий нардеп также судился с ПФУ, но еще несколько лет назад. Письмом от 26.01.2018 №4599/03 Центральное ОУ ПФУ в г. Киеве отказало ему в пересчете пожизненного денежного содержания судьи в отставке. Тогда он добился этого через суд.

Среди действующих нардепов большинство получает пенсию по общим правилам (т.е. без применения старой нормы закона). К примеру, член "Оппозиционной платформы – при жизни" Николай Скорик в последней декларации указал пенсию в размере 11,8 тыс. грн. А глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко – 20,4 тыс. грн.

Напомним, с января правительство ввело коэффициенты, уменьшающие пенсии размером более 23,6 тыс. грн. В настоящее время законность применения этих коэффициентов рассматривают судьи Верховного суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!