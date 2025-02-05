Как депутаты добиваются высоких пенсий и почему неэффективны ограничения Кабмина

В Украине наибольшую пенсию без учета пожизненного содержания судьи получили по закону "О статусе народного депутата". Старая редакция статьи 20 данного закона позволяла парламентариям на заслуженном отдыхе получать до 90% зарплаты работающего депутата. И хотя эта норма уже не действует, через суды народные избранники добиваются повышения своих пенсий по старому закону и иногда до неожиданно большого размера.

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О том, какие пенсии получают нардепы и поможет ли ограничение Кабмина, – читайте в материале OBOZ.UA.

Какие пенсии платят народным депутатам

Самый богатый пенсионер в Украине (без учета пожизненного содержания судьи) – Сергей Кивалов. При этом, он воспользовался статьей закона о "Статусе народного депутата", которая в данный момент уже не действует. Но вместо процента от зарплаты работающего нардепа, по решению суда Кивалов получил процент от зарплаты в своем вузе (и эту зарплату в преддверии обращения в суд он увеличил в 5,2 раза).

OBOZ.UA изучил десятки дел, по которым бывшие и действующие народные депутаты через суды повысили свои пенсии. При этом, ни в одном из этих дел для расчета не использовали зарплату от посторонних организаций – всегда учитывали доход работающего нардепа (как и предусмотрено уже в старой версии закона). При этом, для Кивалова судья Одесского окружного административного суда Михаил Кравченко разрешил использовать зарплату из частного вуза, а не из Рады.

Вот несколько ярких примеров перерасчетов. Нардеп нескольких созывов (в последний раз баллотировался от "Партии регионов") Александр Борзых выиграл суд в конце ноября прошлого года. Политик потребовал повысить его пенсию, потому что у депутатов с момента последнего перерасчета возросла зарплата. Александр Борзых работает директором Института защиты растений НААН. За последние несколько лет вместе с супругой уже бывший нардеп купил две квартиры: в Киеве и Моршине (курортный городок во Львовской области).

А в мае 2023-го, за день до своего дня рождения, Александр Борзых купил новенький Volkswagen Tiguan за 1,7 млн грн. До пересчета пенсия мужчины в среднем составляла 19 тыс. грн в месяц. А его зарплата в институте – 82,7 тыс. грн (согласно с декларацией).

И хотя бывшего парламентария, судя по его расходам, сложно назвать "социально незащищенным", он все же решил отсудить больше и у дотационного Пенсионного фонда. Борзых воспользовался старой (уже недействующей) редакцией ст. 20 Закона "О статусе народного депутата". Ранее у парламентариев были специальные пенсии в размере до 90% зарплаты работающего депутата. Эта статья была отменена и сейчас депутаты уже должны получать пенсии по таким же правилам, как и обычные украинцы. Но директор института НААН заявил, что для него должны применять старую норму закона.

Александр Борзых взял в Раде справку о зарплате работающего депутата-секретаря комитета и попросил Пенсионный фонд повысить его пенсию до 90% этой суммы. ПФУ отказался, тогда экс-нардеп добился перерасчета из-за решения Киевского окружного административного суда.

"Заработная плата секретаря комитета Верховной Рады Украины на 01.05.2024 составляет 68 613,60 грн, в том числе должностной оклад – 31 188,00 грн; надбавка за интенсивность труда (100% от должностного оклада) – 31 188,00 грн; надбавка за почетное звание "заслуженный" (20% от должностного оклада) – 6237,60 грн", – говорится в материалах дела.

90% от указанной суммы – 61 752 грн. Именно такую пенсию после пересчета должен получать бывший депутат.

"Обязать ГУ ПФУ в Полтавской области осуществить с 01.08.2024 перерасчет и выплату пенсии по возрасту в соответствии с требованиями ч.12 ст.20 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" в редакции, действовавшей на время назначения ему пенсии исходя из расчета 90 процентов от заработной платы работающего народного депутата Украины секретаря комитета Верховной Рады Украины, с учетом надбавки за интенсивность труда и надбавки за почетное звание "заслуженный", – говорится в решении суда. В декабре прошлого года Пенсионный фонд подал апелляцию на указанное решение. Апелляционная инстанция свое решение еще не приняла.

Самый богатый пенсионер среди действующих депутатов – Василий Нимченко, член политической партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь" (сейчас депутатская группа "Платформа за жизнь и мир"). Ежемесячно депутат получает от ГУ ПФУ в Киеве 192 тыс. 136 грн. Секрет такой пенсии: Нимченко – судья Конституционного суда Украины в отставке и получает пожизненную выплату, а не обычную пенсию.

Действующий нардеп также судился с ПФУ, но еще несколько лет назад. Письмом от 26.01.2018 №4599/03 Центральное ОУ ПФУ в г. Киеве отказало ему в пересчете пожизненного денежного содержания судьи в отставке. Тогда он добился этого через суд.

Среди действующих нардепов большинство получает пенсию по общим правилам (т.е. без применения старой нормы закона). Например, член "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Николай Скорик в последней декларации указал пенсию в размере 11,8 тыс. грн. А глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко – 20,4 тыс. грн.

Кабмин придумал решение: помогут ли коэффициенты

Первое постановление, принятое Кабинетом министров в 2025-м – о применении коэффициентов на высокие пенсии. Речь идет о выплатах, размер которых выше 10 прожиточных минимумов (23,6 тыс. грн). Например, если пенсия Кивалова составляет 246 тыс. грн, то после применения всех коэффициентов размер выплаты снизится в разы.

Постановление предусматривает применение следующих коэффициентов:

к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

в части пенсии, которая превышает 11 ПМ (25 971 грн) и не превышает 13 ПМ (30 693 грн) – 0,4;

в части пенсии, которая превышает 13 ПМ (30 693 грн) и не превышает 17 ПМ (40 137 грн) – 0,3;

в части пенсии, которая превышает 17 ПМ (40 137 грн) и не превышает 21 ПМ (49 581 грн) – 0,2;

в части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) – 0,1.

Но вполне возможно, что это решение временное. По информации OBOZ.UA, в конце января судья Донецкого окружного административного суда Александр Духневич уже передал в Верховный Суд дело об отмене коэффициентов вместе с представлением о его рассмотрении как образцового административного дела. Если Верховный суд решит, что такие коэффициенты нарушают права пенсионеров, суды низших инстанций будут использовать это решение, чтобы отменить уменьшение "специальных пенсий".