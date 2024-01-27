Какие гривни не принимают в магазинах и банках: перечень номиналов и как выглядят "плохие" банкноты

В Украине в банках можно обменять даже поврежденные купюры, если сохранилось не менее 55% банкноты. В то же время часть купюр уже вышли из обращения и срок их обмена закончился.

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Об этом говорится в разъяснениях Нацбанка. Украинцы имеют право обменять любую банкноту при условии, что 55% от общей площади банкноты неповреждены. Обменять можно в отделениях всех банков. В некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты, проводимое Национальным банком бесплатно.

По данным НБУ, выведены из обращения:

Банкнота номиналом 200 гривен образца 2001 года

Банкнота номиналом 100 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 50 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 20 гривен образца 2000 года

Банкнота номиналом 20 гривен образца 1995 года

Банкнота номиналом 20 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 10 гривен образца 2000 года.

Банкнота номиналом 10 гривен образца 1994 года

Банкнота номиналом 10 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 5 гривен образца 1992 года

Банкнота номиналом 5 гривен образца 2001 года

Банкнота номиналом 5 гривен образца 1997 года

Банкнота номиналом 5 гривен образца 1994 года

Банкнота номиналом 2 гривны образца 2001 года

Банкнота номиналом 2 гривны образца 1995 года

Банкнота номиналом 2 гривны образца 1992 года

Банкнота номиналом 1 гривна образца 1995 года

Банкнота номиналом 1 гривна образца 1994 года

Банкнота номиналом 1 гривна образца 1992 года

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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