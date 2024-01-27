Какие гривни не принимают в магазинах и банках: перечень номиналов и как выглядят "плохие" банкноты
В Украине в банках можно обменять даже поврежденные купюры, если сохранилось не менее 55% банкноты. В то же время часть купюр уже вышли из обращения и срок их обмена закончился.
Об этом говорится в разъяснениях Нацбанка. Украинцы имеют право обменять любую банкноту при условии, что 55% от общей площади банкноты неповреждены. Обменять можно в отделениях всех банков. В некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты, проводимое Национальным банком бесплатно.
По данным НБУ, выведены из обращения:
- Банкнота номиналом 200 гривен образца 2001 года
- Банкнота номиналом 100 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 50 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 20 гривен образца 2000 года
- Банкнота номиналом 20 гривен образца 1995 года
- Банкнота номиналом 20 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 10 гривен образца 2000 года.
- Банкнота номиналом 10 гривен образца 1994 года
- Банкнота номиналом 10 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 5 гривен образца 1992 года
- Банкнота номиналом 5 гривен образца 2001 года
- Банкнота номиналом 5 гривен образца 1997 года
- Банкнота номиналом 5 гривен образца 1994 года
- Банкнота номиналом 2 гривны образца 2001 года
- Банкнота номиналом 2 гривны образца 1995 года
- Банкнота номиналом 2 гривны образца 1992 года
- Банкнота номиналом 1 гривна образца 1995 года
- Банкнота номиналом 1 гривна образца 1994 года
- Банкнота номиналом 1 гривна образца 1992 года
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.
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