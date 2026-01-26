Какие гривни не получится сдать в обменники и банки: что обязательно нужно проверить

Действующие правила позволяют банкам, обменникам, а также магазинам и другим юридическим лицам не принимать некоторые гривневые купюры. В частности, учреждения могут отказаться от приема испорченных или сильно загрязненных банкнот.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет о купюрах:

Поврежденных огнем, водой, различными жидкостями или химикатами и т.д.

Площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% первоначальной площади банкноты.

"Если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот", – объяснили в Нацбанке.

Также могут отказать в приеме купюр, загрязненных химическими и радиоактивными веществами. А кроме того, любыми токсичными органическими субстанциями, которые влияют или при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье.

Впрочем, такие деньги можно обменять – в территориальных подразделениях Нацбанка. Однако только при наличии документа о проведении:

Дезинфекции.

Дезактивации банкнот.

В то же время, отметили в регуляторе, если 55% общей площади банкноты не повреждены, то банки обязаны провести их обмен. Причем всех без исключения.

Вместе с тем, отметили в Нацбанке, в некоторых случаях может потребоваться исследование национальной валюты. Его проводит сам регулятор – на бесплатной основе.

"По результатам этих исследований клиентам возмещается соответствующая сумма денежных знаков национальной валюты, признанных действительными и платежными. Если по результатам исследования банкноты будут признаны поддельными или поврежденными во время чрезвычайного режима, они будут изъяты из обращения без возмещения их стоимости", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, отказ кассиров в супермаркетах и магазинах принимать определенные купюры или монеты нарушает действующее законодательство. Поэтому даже если кассир объясняет отказ невозможностью выдать сдачу, такое поведение является неправомерным и может стать основанием для жалобы руководству торговой точки.

