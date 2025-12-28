Какие доллары не получится сдать в обменники и банки: что обязательно нужно проверить

Банки и обменники могут отказать украинцам в приеме некоторых купюр иностранных валют – в т.ч., долларов –на общих основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют учреждениям отказываться от приема испорченных купюр.

Об этом рассказали в Нацбанке. Там отметили: речь идет о банкнотах с поврежденными элементами дизайна и защиты.

Тем не менее, подчеркивается, возможность обменять такие купюры все же есть. Однако только по принципу инкасо.

В этом случае банк принимает поврежденные иностранные банкноты и направляет их в зарубежный банк-эмитент. Делается это для:

Проверки подлинности купюры.

Принятия решения об обмене.

Процедура может занять несколько недель или даже месяцев. А за саму услугу взимается комиссия, которую клиент оплачивает вне зависимости от результата рассмотрения. Ее же размер определяет сам банк.

При этом в Нацбанке подчеркнули: для обмена валюты старого образца и специфического номинала сперва следует проверить, не потеряла ли банкнота платежную способность. Сделать это можно на сайте центрального банка страны, которой принадлежит валюта.

"В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте. Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами. Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов", – объяснили в НБУ.

В то же время, отмечается, в определенных случаях банки и обменники могут признать поврежденные банкноты "годными". Однако только, если:

Эти повреждения незначительны.

Сами банкноты соответствуют образцам банков, которые их выпустили.

В таком случае купюры признаются платежными. А потому должны приниматься уполномоченными банками.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же ранее в НБУ призвали украинцев никогда не совершать валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Ведь в таких случаях есть высокий риск получить фальшивку.

