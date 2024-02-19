Как украинцам получить пенсионные выплаты, находясь за границей: инструкция

Украинская компания "Укрпочта" переводит пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границу. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны.

Украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом. Об этом говорится в заявлении "Укрпочты".

Для получения средств нужно подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

в электронном виде на сайте "Укрпочты";

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC Ukrposhta, str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

"Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в следующем месяце за месяцем, в котором было отправлено заявление, по адресу временного пребывания. Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – отметили в компании.

Как сообщало ранее OBOZ.UA, в Украине с 1 марта проведут перерасчет пенсий. Размер индексации считается по формуле, прописанной в законе. Половину уровня инфляции за прошлый год прибавляют до 50% среднего годового (учитываются данные за последние три года) показателя роста зарплат. Это примерно 13% (такую цифру публично озвучивали и в Минсоцие, и в правительстве).

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