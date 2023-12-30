Украинцам проведут масштабное осовременивание пенсий: каким будет новый размер выплат

В Украине индексацию проведут в марте следующего года. Ее размер будет соответствовать тому, что должно быть рассчитано согласно действующему закону.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. "Пенсии и дальше будут платиться вовремя. Индексация состоится в марте 2024 года, как это предусматривает закон. Зарплаты учителей и врачей так же будут выплачиваться вовремя", — заявил Денис Шмигаль.

Сейчас неизвестно, какова будет индексация пенсий в следующем году. Плановое ежегодное повышение, которое должно состояться в марте 2024 года, будет проведено по новым правилам. Точные планы о том, каким будет это повышение, пока не известны. В разговоре с OBOZ.UA эксперты отметили, что объяснение о начислении баллов за стаж понять сложно: сейчас в формуле расчета пенсии есть коэффициент стажа, поэтому, индексируя пенсию на определенный процент, также учитывается и стаж.

В Минсоци формулу еще не представили. Вероятно, Кабинету министров придется представить соответствующий законопроект профильному комитету Рады.

Что делать, если не хватает стажа?

Каждый украинец может узнать свой стаж в электронной системе Пенсионного фонда (для этого нужно зайти на портал). Затем следует подсчитать, сколько стажа у вас будет на момент вашего 60-летия и определить, хватит ли вам его.

Есть возможность докупить стаж. Если вы приобретаете стаж непосредственно перед выходом на пенсию, ежемесячно будет стоить 44% минимальной зарплаты (сейчас это 2948 грн). Если вы не работаете официально, вам не начисляется стаж и к 60-летию есть еще время, вы можете постепенно покупать стаж (по одному месяцу в месяц) за 22% от минимальной зарплаты (сейчас 1474 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине при зарплате, размер которой будет в три раза выше средней, пенсия составит всего 14 тыс. грн. Для большинства украинцев такая пенсия недостижима.

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