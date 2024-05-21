Как снять наличные во время отключения света: названы способы и лимиты

В Украине даже во время длительных отключений света работает сеть Power Banking – это, по сути, "банковский роуминг", который позволяет снять увеличенную сумму наличных денег (в среднем по 10-20 тыс. грн) независимо от того, в каком банке открыта карточка. Кроме того, можно воспользоваться услугой снятия налички на кассе в ряде крупных торговых сетей – до 6 тыс. грн.

Также средства можна снять в дежурных отделениях банков. Об этом рассказал аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орищак.

"Система Power Banking еще с прошлой осени показала свою работоспособность, особенно в отдельных регионах. Почти все банковские отделения, участвующие в программе, продолжили свою плановую работу, несмотря на перебои с электроснабжением", – отметил эксперт.

К сети присоединились такие банки: Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк, ПУМБ, Укргазбанк, Сенс Банк, Таскомбанк, Универсалбанк, Кредобанк, Банк "Південнний", ОТП банк. Карта отделений сети регулярно обновляется. Найти перечень отделений, которые работают без света, можно здесь.

Однако следует учитывать, что даже в сети Power Banking действуют лимиты на снятие наличных. В среднем речь идет о сумме от 10-20 тыс. грн в сутки, хотя есть и исключения, например в Ощадбанке можно снять до 50 тыс. грн в день.

В крупных сетях супермаркетов, АЗС и в аптеках также действует услуга "Наличные на кассе". Важно, что деньги можно снять только при оплате покупки картой. В этом случае нужно кассира выдать дополнительно сумму наличных, до 6000 грн за одну операцию. Лимиты в разных торговых сетях могут различаться.

Что делать, если банкомат не выдал деньги из-за отключения света

Некоторые банкоматы и терминалы во время отключений перестают работать, в результате чего могут возникнуть ситуации, когда клиент уже пополнил карточку или средства списались со счета, однако аппарат не успел выдать наличные или наоборот – зачислить средства. В государственном ПриватБанке объяснили, что в таком случае необходимо сразу у терминала или банкомата звонить на горячую линию банка.

Номер размещен непосредственно на банкоматах и терминалах. Оператор оформит заявку на возврат средств.

"Обращаем ваше внимание, что при отключении света есть возможность снятия наличных: в банкомате ПриватБанка (в дежурных отделениях будут работать банкоматы и терминалы); в банкомате другого банка; через кассу в отделении; через сервис "Наличные на кассе" – снятие наличных под время оплаты товара в магазинах", – также напомнил ПриватБанк.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут получать интернет даже при отключении электричества. Для этого следует подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON.

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