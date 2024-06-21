Как получить высокую пенсию в Украине: назван единственный способ

В Украине для получения высокой пенсии придется работать дольше, а также дополнительно собирать на старость. Это может быть как накопительные пенсионные фонды, так и личные сбережения.

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Чтобы получать пенсию на протяжении 20 лет, собирать на нее необходимо вдвое дольше – то есть 40 лет, рассказывает эксперт по вопросам пенсионного обеспечения OBOZ.UA Лидия Ткаченко. О пенсии нужно задумываться с 20-30 лет. В 50 лет собрать на достойную старость будет трудно.

"У нас 20-30-летние не думают о пенсии. Горизонт планирования очень невелик", – рассказывает руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. Но даже если бы все 30-летние украинцы прислушались к совету Минсоца, инструментов для длительного накопления немного.

В Украине есть частные пенсионные фонды, но, когда нет фондового рынка, возможности вкладывать в акции стабильных компаний, когда в стране идет полномасштабная война, приумножить или хотя бы сохранить сбережения крайне сложно.

Есть следующие варианты:

собрать деньги и купить землю или квартиру, чтобы потом иметь доход, сдавая ее в аренду. Кроме того, это актив, который можно продать в любой момент. Недостатки: сначала необходимо собрать на покупку жилья или земли, а этот процесс может растянуться на десятилетия. Кроме того, в условиях полномасштабной войны остаются риски, что недвижимость будет разрушена обстрелами или окажется на оккупированной территории.

Кроме того, это актив, который можно продать в любой момент. Недостатки: сначала необходимо собрать на покупку жилья или земли, а этот процесс может растянуться на десятилетия. Кроме того, в условиях полномасштабной войны остаются риски, что недвижимость будет разрушена обстрелами или окажется на оккупированной территории. откладывать в валюте. В таком случае стоит покупать валюту сразу нескольких стран (лучше выбирать три разные валюты, две из которых – доллар и евро). Скопив достаточную сумму, средства лучше инвестировать (в том числе в куплю недвижимости).

В таком случае стоит покупать валюту сразу нескольких стран (лучше выбирать три разные валюты, две из которых – доллар и евро). Скопив достаточную сумму, средства лучше инвестировать (в том числе в куплю недвижимости). покупать ОВГЗ, открывать депозиты. Сейчас ОВГЗ (это фактически долг, который вы предоставляете государству) имеет высокую прибыльность. Также достаточно высоки депозитные ставки на вклады в гривне. Но и ОВГЗ, и банковские депозиты – инструмент для краткосрочных инвестиций.

Сейчас ОВГЗ (это фактически долг, который вы предоставляете государству) имеет высокую прибыльность. Также достаточно высоки депозитные ставки на вклады в гривне. Но и ОВГЗ, и банковские депозиты – инструмент для краткосрочных инвестиций. покупка золота. Банковское золото (его можно купить и продать в отделениях некоторых банков) за 5 лет подорожало с 33,7 тыс. до 90,8 тыс. грн за тройскую унцию (31,10348 грамма). При этом покупать золото даже выгоднее долларов.

"Особенность золота – оно не дает процентов и доходов. Расчет на то, что оно будет дорожать. Я бы не спешил покупать активы, которые за последние год-два-десять существенно выросли в цене. Это значит, что они уже слишком дорогие", – объясняет Паращий. Подразумевается, что они могут быть переоценены.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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