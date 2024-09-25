Как подключить электроэнергию после отключения за долги?

Поставщик вынужден инициировать отключение потребителя, который имеет накопившуюся задолженность и не выполнил оплату после получения предупреждения. Чтобы после отключения электроэнергия снова появилась в доме, клиентам YASNO ("Киевские энергетические услуги") не обязательно посещать энергоофис поставщика. Решить вопрос с подключением можно онлайн за несколько шагов.

Шаг 1. Оплатите задолженность в полном объеме

Перед оплатой обязательно проверьте сумму долга в предупреждении. Внести ее можно без комиссии через онлайн-сервисы YASNO: Личный кабинет, мобильное приложение, чат-боты в viber или telegram. Также можно рассчитаться в онлайн-банкингах, платежных терминалах или отделениях банков или Укрпочты.

Шаг 2. Отправьте поставщику заявление и квитанцию ​​об оплате

После оплаты загрузите на сайте YASNO заявление на повторное подключение. Его нужно распечатать, заполнить и сделать скан или фото. Также потребуется копия квитанции, которая подтверждает погашение задолженности.

Заявление и квитанцию ​​следует направить поставщику одним из способов:

в чате viber или telegram

по электронному адресу [email protected]

в личные сообщения на странице YASNO в Facebook

В сообщении обязательно укажите контактный номер телефона и адрес электронной почты для связи.

Шаг 3. Оплатите счет за услуги по отключению и подключению

Клиенту будет направлен счет на оплату услуг оператора системы распределения (ОСР) по отключению и подключению. Следует обратить внимание на банковские реквизиты: они отличаются от тех, по которым вносятся платежи за электроэнергию.

Квитанцию ​​об оплате услуг нужно отправить по электронному адресу, с которого поступил счет. Получив ее поставщик, направит ОСР заявку на подключение. С этого момента подключение должно состояться в течение 3 рабочих дней в городах и 5 рабочих дней в сельской местности.

"Отключение света из-за долгов всегда вызывает дискомфорт и лишние хлопоты. Поэтому советуем не допускать этого и платить за свет регулярно – ежемесячно до 20 числа. Сделать это можно быстро и удобно через дистанционные онлайн-сервисы", – сказал директор YASNO в Киеве Виктор Мельников.