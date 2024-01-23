Как изменятся пенсии у украинцев в марте: стало известно, как пересчитают выплаты

Индексация пенсий в Украине с 1 марта составит 13%. При этом это пока предварительные расчеты. Что важно, фактический размер увеличения пенсии у каждого будет разным.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабинета Министров. "За время полномасштабной войны мы провели уже две индексации пенсионных выплат (в марте 2022-го и 2023-го. – Ред.). В марте 2024 года проведем еще одну. По предварительным расчетам, пенсии вырастут в среднем на 13% ", – отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что в целом социальные расходы госбюджета в 2024 году составят 470 млрд. грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в 2023 году.

"Одновременно продолжаем цифровизацию социальной сферы. Мы уже объединили в Пенсионном фонде выплаты пенсий, субсидий и социальное страхование. Запускаем электронный кейс-менеджмент. Это подход, позволяющий индивидуально подойти к поддержке украинских семей", - добавил премьер.

При этом фактический размер увеличения пенсии будет у всех разный. Показатель 13% – это только среднее значение. Конкретный процент повышения рассчитывается как сумма от половины инфляции за предыдущий год и половины среднего годового роста зарплат за последние 36 месяцев.

Новые правила индексации пенсий

Во время индексации выплат в марте 2024 года, согласно правительственным анонсам, будет введен механизм "пенсионных баллов". Количество таких баллов будет прямо влиять на сумму повышения.

Как сообщал OBOZ.UА, некоторым переехавшим за границу украинцам прекратили пенсионные выплаты. Однако граждане могут возобновить предоставление средств, если деньги не были ими получены за последние 6 месяцев.

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