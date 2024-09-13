Как долго нужно работать ради нового iPhone 16 Pro: какое место в рейтинге занимает Украине
Украинцам, получающим среднюю зарплату, нужно отработать 38 дней, чтобы заработать на новый iPhone 16 Pro емкостью 128 Гб, то есть в базовой комплектации. Больше усилий для этого придется приложить жителям Мексики, Таиланда, Индии, Вьетнама, Бразилии, Филиппин и Турции.
Об этом свидетельствуют результаты Индекса iPhone, рассчитанного аналитиками из Picodi. Впрочем, авторы не учли Украину, но OBOZ.UA провел дополнительные расчеты и узнал, какое место в рейтинге занимает наша страна.
Лидером рейтинга оказалась Швейцария – ее граждане могут позволить себе новейший iPhone, работавший всего 4 дня. Среди проанализированных стран самый плохой результат – в Турции, где, чтобы купить презентованный недавно смартфон, нужно работать 72,9 дня. В общем, рейтинг выглядит так:
-Как рассчитать стоимость iPhone в "человеко-днях"
Эксперты рассчитали индекс iPhone 2024 на основе цен на iPhone 16 Pro (128 Гб), заявленных официальными дилерами техники Apple. Их сравнили с показателями средней заработной платы, разделенной на 21 (среднее количество рабочих дней в месяц).
В Украине еще ни одна из сетей техники не объявила о предзаказах iPhone, поэтому OBOZ.UA взял данные о ценах из онлайн-магазина компании, где самый дешевый iPhone 16 Pro стоит $999, что по состоянию на 13 сентября эквивалентно 41 326,86 грн. Но стоит учитывать, что цены на ввозимые "айфоны" всегда выше, чем в США.
А данные о среднемесячной зарплате были взяты с сайта Госстата, где ее оценили в 22 964 грн. То есть один трудовой день среднестатистического украинца оценивается в 1093,52 грн.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что по итогам августа 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 7,5%, нового максимума за последний год, с августа-2023. 6%. Сильнее всего за год подорожали овощи – сразу на 36%
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