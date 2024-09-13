Как долго нужно работать ради нового iPhone 16 Pro: какое место в рейтинге занимает Украине

Украинцам, получающим среднюю зарплату, нужно отработать 38 дней, чтобы заработать на новый iPhone 16 Pro емкостью 128 Гб, то есть в базовой комплектации. Больше усилий для этого придется приложить жителям Мексики, Таиланда, Индии, Вьетнама, Бразилии, Филиппин и Турции.

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Об этом свидетельствуют результаты Индекса iPhone, рассчитанного аналитиками из Picodi. Впрочем, авторы не учли Украину, но OBOZ.UA провел дополнительные расчеты и узнал, какое место в рейтинге занимает наша страна.

Лидером рейтинга оказалась Швейцария – ее граждане могут позволить себе новейший iPhone, работавший всего 4 дня. Среди проанализированных стран самый плохой результат – в Турции, где, чтобы купить презентованный недавно смартфон, нужно работать 72,9 дня. В общем, рейтинг выглядит так:

Место в рейтинге Страна Количество дней 1 Швейцария 4 2 США 5,1 3 Австралия 5,7 4 Сингапур 5,7 5 Люксембург 6,1 6 Дания 6,7 7 ОАЭ 7,3 8 Канада 7,6 9 Норвегия 7,7 10 Новая Зеландия 7,8 11 Ирландия 8 12 Германия 9,1 13 Великобритания 9,1 14 Нидерланды 9,3 15 Финляндия 9,3 16 Пуэрто-Рико 9,6 17 Южная Корея 9,7 18 Швеция 9,7 19 Франция 9,8 20 Австрия 9,9 21 Бельгия 10,3 22 Гонконг 10,4 23 Япония 12,4 24 Кипр 13,1 25 Испания 14,9 26 Италия 16 27 Эстония 16,8 28 Мальта 17,1 29 Чехия 17,4 30 Словения 17,5 31 Тайвань 18,3 32 Польша 18,6 33 Литва 19,4 34 Хорватия 19,9 35 Латвия 21,6 36 Словакия 22,7 37 Португалия 23,1 38 Венгрия 23,8 39 Китай 24,7 40 Малайзия 25,3 41 Греция 26,6 42 Черногория 30,8 43 Чили 34,1 44 Украина 37,8 45 Мексика 40,3 46 Таиланд 42,3 47 Индия 47,6 48 Вьетнам 53,1 49 Бразилия 68,6 50 Филиппины 68,8 51 Турция 72,9

-Как рассчитать стоимость iPhone в "человеко-днях"

Эксперты рассчитали индекс iPhone 2024 на основе цен на iPhone 16 Pro (128 Гб), заявленных официальными дилерами техники Apple. Их сравнили с показателями средней заработной платы, разделенной на 21 (среднее количество рабочих дней в месяц).

В Украине еще ни одна из сетей техники не объявила о предзаказах iPhone, поэтому OBOZ.UA взял данные о ценах из онлайн-магазина компании, где самый дешевый iPhone 16 Pro стоит $999, что по состоянию на 13 сентября эквивалентно 41 326,86 грн. Но стоит учитывать, что цены на ввозимые "айфоны" всегда выше, чем в США.

А данные о среднемесячной зарплате были взяты с сайта Госстата, где ее оценили в 22 964 грн. То есть один трудовой день среднестатистического украинца оценивается в 1093,52 грн.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что по итогам августа 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 7,5%, нового максимума за последний год, с августа-2023. 6%. Сильнее всего за год подорожали овощи – сразу на 36%

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