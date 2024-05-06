Аграрный академик оказался миллионером и латифундистом: как госпредприятия и ученые поделили тысячи гектаров земли

Министр АПК Николай Сольский обвинил Национальную академию аграрных наук (НААН) в теневой аренде 400 тыс. га земли. Такое заявление политик сделал после того, как получил подозрение от НАБУ за организацию приватизации земли Академии с использованием, как уверены правоохранители, незаконной схемы.

Сольский уже написал заявление об отставке, которое должно быть рассмотрено в Раде. Подозрение касается периода 2017-2018 годов, тогда политик работал адвокатом. Однако Национальную академию аграрных наук и тогда, и сейчас возглавляет Ярослав Гадзало. 65-летний академик всю жизнь проработал в органах государственной власти: занимал разные должности, начиная с райадминистрации и заканчивая должностью замминистра.

Президентом НААН Гадзало стал в 2013-м и с того момента, несмотря на десятки расследований СМИ, обыски и скандалы, он продолжает занимать одну из самых ответственных должностей в стране. Именно его организации принадлежит один из самых крупных земельных банков в стране.

О том, как управляют государственной землей и что известно о НААН и ее госпредприятиях, читайте в материале OBOZ.UA.

"Теневая аренда": как работает схема, о которой говорил Сольский

Академия аграрных наук владеет сотнями тысяч гектаров земли. На них должны выращивать агропродукцию, однако, как выяснила Счетная палата, делают это очень плохо. Например, урожайность зерновых и зернобобовых была на 35% ниже средней по Украине, подсолнечника, рапса – на четверть. Причина такой низкой эффективности в том числе – многочисленные схемы, которые используют на госпредприятиях и часть из которых стала причиной открытия ряда уголовных производств.

Академию аграрных наук возглавляет Ярослав Гадзало. Он был фигурантом расследования "Радио Свобода", НАБУ проводило обыски в его доме, его подозревали в организации схемы, которая приносит $20 млн в год. Однако Ярослав Михайлович остается президентом НААН, а все обвинения ничем не закончились.

В 2021-м президента Академии наук подозревали в получении взятки в размере 4 млн грн. Взятку якобы дали должностные лица одного из предприятий за то, что НААН не вмешивалась в их "сотрудничество" с госпредприятием "Таврия" (принадлежит Академии). В материалах дела, которое так ничем и не закончилось, говорится, что взятку отправили на счет компании "Научная".

"Научная" принадлежит Богдану Гребенко из села Артищев Львовской области. Это родное село президента Академии. Компания зарегистрирована в городе Городок на Львовщине, ул. Перемышльская, 44. Рядом, по адресу Перемышльская, 44б, находится компания "Украгроимпекс". Эта компания принадлежит тому же Богдану Гребенко и жене академика Галине Гадзало. "Научная" и "Украгроимпекс" подконтрольны одним и тем же лицам", – говорится в материалах дела №757/47375/21-к.

"Научной" принадлежит 3779 земельных участков. И если, как и подозревали правоохранители, компанией действительно руководит президент Академии наук, то ученый – мультимиллионер и настоящий латифундист.

НАБУ также расследовало возможное воровство земли в пригороде Киева (Гатное). "Должностные лица НААН по предварительному сговору с должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления, без ведома Кабинета министров Украины, соответствующего согласования Верховной Рады Украины приняли решения, в результате которых в период с 2012 по 2016 год из государственной собственности в частную собственность выбыли земельные участки ГП "ОХ "Чабаны" ННЦ "ИЗ НААН", отнесены к особо ценным землям общей площадью около 100 га", – говорится в материалах дела.

Как "работают" госпредприятия НААН

В Киевской области Национальной академии аграрных наук принадлежит несколько предприятий. Среди них – "Опытное хозяйство "Саливонковское". Его создали более 20 лет назад. Предприятие должно заниматься опытным хозяйством, научными исследованиями, производственными проверками и внедрением научно-технических разработок. В собственности – три тысячи гектаров земли. Госпредприятие упоминается в нескольких уголовных делах.

Например, в ходе досудебного расследования (953/5411/22) был установлен сговор нескольких государственных компаний (в том числе "Саливонковское") с коммерческими группами. Они создали схему по теневому получению незаконных доходов. С подконтрольными компаниями подписали договоры о сотрудничестве, а на самом деле передали им землю в аренду. Весь урожай выкупали якобы по заниженным ценам эти же частные компании. Расследование длится уже несколько лет.

"Подконтрольные группам влияния руководители государственных предприятий и институтов НААН Украины и других предприятий в результате злонамеренной договоренности между собой заключают недействительные сделки с подконтрольными им частными предприятиями по получению услуг по обработке земель (посевная, уборка урожая, закупка удобрений, семян и средств защиты растений, культивация земли и т.п.), которые фактически являются скрытой арендой государственных земель, и осуществляют выращивание урожая путем сотрудничества с частными субъектами хозяйственной деятельности", – говорится в материалах дела.

Еще одно производство начато в 2018-м (759/15990/18). И тоже из-за незаконной аренды. "Директор ГП "ОХ "Саливонковское", вопреки действующему законодательству, передал земельный участок, который находится в постоянном пользовании ГП "ОХ "Саливонковское", в пользование ПАО "Саливонковский сахарный завод", – говорится в материалах дела. Дело до сих пор ничем не закончилось. Компанию возглавляет Валерий Фурман.

В реестре НАПК впервые его декларация появилась в 2017-м. Тогда он уже возглавлял государственное предприятие, его зарплата достигала 48 тыс. грн, а жена получала всего 1,6 тыс. пенсии. Несмотря на это, именно на жену было оформлено два автомобиля семьи.

В своей последней декларации за 2023 год Фурман показал зарплату в 77,8 тыс. грн в месяц и также начал получать пенсию (15,5 тыс. грн). Жена оформила субсидию, ее единственный доход немного вырос – 3,3 тыс. грн пенсии. При этом в конце 2022 года она получила дом в с. Кодаки площадью около 269 квадратов. В документах, полученных OBOZ.UA из реестра прав на недвижимое имущество, говорится, что дом оформлен через договор дарения.

В Винницкой области, в с. Уладовское, находится одно из десятков предприятий НААН – Уладово-Люлинецкая опытно-селекционная станция. Основной вид деятельности – исследования и экспериментальные разработки в области других естественных и технических наук. По данным YouControl, их выручка в прошлом году составила 53,6 млн грн. Компанию уже около 7 лет возглавляет Юрий Браницкий. Ранее он работал в Госинспекции сельского хозяйства, а в 2010-м недолго руководил частным предприятием "Павловка".

Кстати, именно в "Павловке" работает жена руководителя госпредприятия – Екатерина Браницкая. Ее официальная зарплата в 2023-м составляла всего 6700 грн (минималка в прошлом году). Главное управление Национальной полиции в ходе досудебного расследования установило: госпредприятие отдало шесть участков с целевым назначением "для исследовательских и учебных целей" в незаконную аренду. На участках выращивают сою, подсолнечник, кукурузу.

"По оперативным данным, к сбору указанных культур будут привлечены… ЧП "Павловка", а также другие СПД, владельцы которых намерены присвоить указанный урожай, создать неучтенные остатки сельскохозяйственных культур с целью дальнейшей их реализации за наличные средства без отражения в бухгалтерских учетах предприятий" , – говорится в материалах судебного дела.

То есть в схему была вовлечена компания, в которой работает жена главы госпредприятия. Несмотря на расследование, Браницкий продолжает занимать свой пост. Как и президент НААН. Дела тянутся годами, при этом ни огласка, ни расследования СМИ на ситуацию никоим образом не повлияли. Даже во время полномасштабной войны прибыль, которая должна была попасть в бюджет, попадает в карманы недобросовестных чиновников.