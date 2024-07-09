Германия планирует изменить правила пребывания украинских беженцев: чего ждать

В Германии планируют изменить условия для выплаты пособия по безработице украинским беженцам. Центры занятости будут предлагать работу в радиусе 50 км от места жительства, а также отменяются налоги по оплате сверхурочных часов. Украинские беженцы будут получать помощь Bürgergeld, но правительство усилит меры по контролю за нелегальным трудоустройством.

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Об этом пишет DW. Новые условия трудоустройства, согласованные правящей коалицией, включают изменение правил принятия работы, а также меры по содействию экономическому росту.

Новые условия для выплаты пособия по безработице

Центры занятости Германии будут предлагать работу украинским беженцам в радиусе 50 км от места их жительства. Это одна из инициатив, направленных на улучшение занятости и экономического состояния страны. Согласно новым правилам, время в пути на место работы может составлять:

до 3 часов в день при продолжительности рабочего дня более 6 часов;

до 2,5 часов – при продолжительности рабочего дня менее 6 часов.

Помимо изменений в правилах трудоустройства правящая коалиция планирует отменить налоги и сборы по оплате сверхурочных часов работы. Это означает, что работники, которые будут увеличивать свое рабочее время при неполной занятости, будут освобождены от налогообложения этих часов. Эта мера направлена на поощрение дополнительного труда и увеличение доходов населения.

Выплаты Bürgergeld для украинских беженцев

Выплаты Bürgergeld в Германии предназначены для поддержания достойного уровня жизни малообеспеченных и безработных. В 2023 году эту помощь получали 5,5 млн человек, включая 707,8 тысячи украинцев с временной защитой. Выплаты предоставляются также при обучении на интеграционных курсах.

К концу 2023 года правительство Германии объявило инициативу Job-Turbo, направленную на ускоренную интеграцию украинских беженцев на рынок труда. Эта инициатива предусматривает организацию обучения немецкому языку параллельно с трудовой деятельностью, что поможет быстрее адаптироваться к новой среде.

Размер выплат в 2024 году

В 2024 году размер помощи Bürgergeld распределяется для разных категорий населения. И составляет:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро (24 813 грн);

в семейной паре на одного партнера – 506 евро (22 301 грн);

взрослые в заведениях – 451 евро (19877 грн);

подростки 14-17 лет – 471 евро (20758 грн);

дети 6-13 лет – 390 евро (17188 грн);

дети до 5 лет – 357 евро (15734 грн).

Например, семья, состоящая из матери и двоих детей 6 и 14 лет, получает 1424 евро (62 761 грн). Дополнительно центр занятости предоставляет 750 (33055 грн) - 850 евро (37462 грн) на человека для аренды жилья.

Контроль и меры по предотвращению злоупотреблений

Правительство Германии не планирует отменять помощь Bürgergeld для украинских беженцев, но усилит меры по контролю за нелегальным трудоустройством. Это сделано с целью предотвращения злоупотреблений с получением выплат. Нарушающие правила беженцы рискуют потерять помощь и столкнуться со штрафами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство планирует предоставлять субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чтобы уменьшить их финансовую нагрузку. Пока документ вынесен на обсуждение среди представителей власти, депутатов и общественности, после чего его рассмотрит правительство.

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