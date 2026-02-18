"Щедрые скидки" на элитные машины и квартиры: глава прокуратуры Одесской области приобрел роскошные активы даром

Глава прокуратуры Одесской области Андрей Сваток и его жена приобрели две квартиры, паркоместо в центре Киева и Range Rover по ценам значительно ниже рыночных. Задекларированная стоимость имущества и происхождение средств на его приобретение вызвали сомнения из-за больших расхождений с рыночными ценами.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. В материале отмечается, что скидки в отдельных случаях могли достигать почти 50%, а разница между задекларированной и реальной стоимостью выглядит маловероятной даже с учетом изменения цен со временем.

На должность руководителя прокуратуры Одесской области Сватка был назначен в июле прошлого года – соответствующее решение принял генеральный прокурор Руслан Кравченко. До этого он занимал должность первого заместителя руководителя прокуратуры Киевской области. Именно анализ электронных деклараций после назначения и привлек внимание журналистов, ведь стоимость семейных активов в документах оказалась значительно ниже среднерыночной.

Речь идет об элитном клубном доме в центральной части столицы. В 2019 году Андрей Сваток задекларировал квартиру площадью почти 130 кв. м, которую приобрел примерно за 90 тысяч долларов. В то же время аналогичные квартиры в этом же доме, по данным журналистов, на тот момент стоили около 180 тысяч долларов.

В том же году его нынешняя жена Алла приобрела в этом комплексе паркоместо всего за 97 тысяч гривен, тогда как рыночная стоимость подобных объектов сейчас достигает около 50 тысяч долларов. Даже с учетом роста цен разница в более чем десять раз выглядит крайне нетипичной. В 2020 году Алла Сваток купила здесь еще одну квартиру площадью около 60 кв. м, что также почти вдвое дешевле среднерыночной цены.

Отдельное внимание расследователи обратили на покупку автомобиля. В 2023 году жена прокурора стала обладательницей Range Rover, заплатив за него около 35 тысяч долларов. В то же время в архивном объявлении о продаже этого же авто фигурировала цена на уровне 55 тысяч долларов.

Журналисты также поставили под сомнение источники происхождения средств на такие покупки. Незадолго до оформления первой, большей квартиры Сваток задекларировал значительные денежные подарки – примерно по 50 тысяч долларов от двух бабушек. Сам прокурор объяснил, что один из его дедушек в свое время возглавлял государственный сахарный завод, который впоследствии приватизировали, а средства после смерти дедушки перешли бабушке. Другая бабушка, по словам Сватка, могла получить деньги от продажи земельных участков, однако конкретных деталей местоположения или характеристик земли он не упомянул.

Относительно средств жены на приобретение недвижимости, прокурор отметил, что в декларации за 2019 год указано около 200 тысяч долларов ее наличных активов. В то же время происхождение этой суммы он объяснить не смог, отметив лишь, что задекларировал те данные, которые сообщила сама жена, из уважения к ее частной жизни до брака.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, бывшего заместителя начальника Одесского областного ТЦК и СП заочно подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн грн, легализации имущества и подаче недостоверной декларации, а его тещу в пособничестве и использовании поддельных документов. Следствие считает, что элитные дома, автомобили и денежные активы оформлялись на родственников для сокрытия реального происхождения средств, тогда как сам фигурант фактически ими пользовался.

