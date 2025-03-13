Фейковый статус "ребенок войны" и социальные выплаты: в Минсоцполитики рассказали о новой мошеннической схеме

Украинцев пытаются обмануть мошенники, распространяя фейковую информацию о срочном оформлении статуса "ребенка войны" для получения денежных выплат. Украинцам следует не переходить по сомнительным ссылкам и доверять только официальным источникам информации.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. В последнее время в социальных сетях и мессенджерах активно распространяется информация о необходимости срочного оформления детям статуса ребенка войны для получения денежной помощи.

Однако эта информация не соответствует действительности. Министерство социальной политики официально сообщает, что такие сообщения являются частью мошеннических схем, направленных на получение личных данных граждан.

Мошенники используют разные каналы коммуникации, чтобы убедить граждан в необходимости быстрого оформления статуса. Чаще они предлагают перейти по специальным ссылкам, которые якобы ведут к официальным формам для подачи заявок. Однако на самом деле такие ссылки могут вести на поддельные сайты, где люди требуют ввести персональные данные, которые могут быть использованы для финансовых махинаций.

Министерство социальной политики отмечает: порядок предоставления статуса "ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов" регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 5 апреля 2017 года №268 (с изменениями). Никаких изменений в правилах оформления статуса в ближайшее время не вводилось. Процедура получения статуса следующая:

подача заявления: родители или официальные представители ребенка обращаются в службу по делам детей с соответствующим заявлением;

родители или официальные представители ребенка обращаются в службу по делам детей с соответствующим заявлением; пакет документов: вместе с заявлением подаются документы, подтверждающие обстоятельства, по которым ребенок пострадал в результате военных действий;

вместе с заявлением подаются документы, подтверждающие обстоятельства, по которым ребенок пострадал в результате военных действий; оценка потребностей: после рассмотрения заявления проводится индивидуальная оценка потребностей ребенка, по результатам которой определяется перечень необходимых ему услуг.

Как обезопасить себя от мошенников

не переходите по сомнительным ссылкам, обещающим быстрое получение выплат или социальных статусов;

получайте информацию исключительно из официальных источников, в частности, на сайте Министерства социальной политики Украины и правительственных порталах;

не предоставляйте свои персональные данные неизвестным лицам или на подозрительных сайтах;

если вы получили подобное уведомление, сообщите о нем службам кибербезопасности или органам правопорядка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, методы мошенников, которые используются для обмана украинцев, становятся все более изощренными. Карточные аферисты в Украине быстро адаптируются к технологическим новинкам, в частности, начали активно использовать ИИ (искусственный интеллект). К тому же мошенники концентрируют усилия и на чисто психологических приемах.

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