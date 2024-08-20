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Типография в бункере и 3 млн евро фальшивками: в Италии арестовали крупнейшего фальшивомонетчика ЕС

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
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Итальянец в 2023 году подделал 11 млн евро

В Европейском союзе (ЕС) арестовали фальшивомонетчика, которого подозревают в изготовлении банкнот на 11 млн евро. Предполагается, что именно он выпустил более четверти всех поддельных евро банкнот, которые изъяли из обращения в 2023 году.

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Как сообщили в полицейской службе ЕС, Европоле, аферист был задержан еще 14 августа в Неаполе на юго-западе Италии. В результате проведенной операции созданная им подпольная типография была демонтирована.

Следователи подозревают, что мужчина выпустил примерно 8 млн евро. Это более чем 27% всех поддельных евро-банкнот, которые были обнаружены и изъятых из обращения в прошлом году.

Еще 950 тыс. евро купюрами номиналом преимущественно по 20, 50 и 100 евро были изъяты по всей Европе до попадания в оборот. Также в типографии в Неаполе конфисковали еще 3 млн евро, которые были подделаны.

В Италии арестовали одного из крупнейших фальшивомонетчиков ЕС

Расследование в отношении фальшивомонетчика длилось с 2022 года – сведения о его работе поступили из более десятка стран. В результате итальянские карабинеры при поддержке Европола обнаружили на его участке подземную подпольную типографию. Она была отделена от гаража муляжом стены на рельсах.

В Италии арестовали одного из крупнейших фальшивомонетчиков ЕС

Внутри было практически налажено промышленное производственно валюты. Типография была оборудована 31 цифровой печатной машиной, а также в ней хранилось много сырья для производства поддельных банкнот.

Итальянец построил бункер, чтобы печатать там фальшивые деньги

Для сбыта фальшивки преступник использовал несколько национальных и транснациональных каналов, преимущественно во Франции. Экспертный анализ при поддержке Европейского центрального банка показал, что на банкноты были нанесены поддельные защитные элементы высокого качества, включая голограммы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине увеличилось количество фальшивых денег – причем как гривни, так и иностранной валюты. Так, по итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными среди мошенников купюрами гривни являются 500 грн 2006 года и 200 грн 2007-го.

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