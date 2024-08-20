Типография в бункере и 3 млн евро фальшивками: в Италии арестовали крупнейшего фальшивомонетчика ЕС

В Европейском союзе (ЕС) арестовали фальшивомонетчика, которого подозревают в изготовлении банкнот на 11 млн евро. Предполагается, что именно он выпустил более четверти всех поддельных евро банкнот, которые изъяли из обращения в 2023 году.

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Как сообщили в полицейской службе ЕС, Европоле, аферист был задержан еще 14 августа в Неаполе на юго-западе Италии. В результате проведенной операции созданная им подпольная типография была демонтирована.

Следователи подозревают, что мужчина выпустил примерно 8 млн евро. Это более чем 27% всех поддельных евро-банкнот, которые были обнаружены и изъятых из обращения в прошлом году.

Еще 950 тыс. евро купюрами номиналом преимущественно по 20, 50 и 100 евро были изъяты по всей Европе до попадания в оборот. Также в типографии в Неаполе конфисковали еще 3 млн евро, которые были подделаны.

Расследование в отношении фальшивомонетчика длилось с 2022 года – сведения о его работе поступили из более десятка стран. В результате итальянские карабинеры при поддержке Европола обнаружили на его участке подземную подпольную типографию. Она была отделена от гаража муляжом стены на рельсах.

Внутри было практически налажено промышленное производственно валюты. Типография была оборудована 31 цифровой печатной машиной, а также в ней хранилось много сырья для производства поддельных банкнот.

Для сбыта фальшивки преступник использовал несколько национальных и транснациональных каналов, преимущественно во Франции. Экспертный анализ при поддержке Европейского центрального банка показал, что на банкноты были нанесены поддельные защитные элементы высокого качества, включая голограммы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине увеличилось количество фальшивых денег – причем как гривни, так и иностранной валюты. Так, по итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными среди мошенников купюрами гривни являются 500 грн 2006 года и 200 грн 2007-го.

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