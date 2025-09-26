'Это было в последний раз': Польша больше не будет продолжать помощь украинцам. Заявление канцелярии президента

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал принятый в Сейме в начале сентября закон о помощи гражданам Украины. Но это последний законопроект, подписанный президентом в "этой формуле помощи".

Видео дня

Об этом 26 сентября сообщил руководитель канцелярии Навроцкого Збигнев Богуцкий. По его формулировке, принятый закон о помощи гражданам Украины "фактически означает конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков".

Позиция польского президента

"Это очень четкое послание от президента. Это последний законопроект, подписанный президентом в этой формуле помощи, специальной помощи, исключительной помощи, потому что сегодня нет никакой основы и никакой причины для продолжения такого рода действий. Я считаю, что это невероятно важно, и это также четкое послание, так же как три президентских вето были четким посланием, что заставило правительство наконец взяться за работу и внести изменения в плохие законы. И именно это произошло, поэтому давление в этом случае имеет смысл", – заявил Богуцкий.

Он напомнил, что в новом законе есть информация о конкретных льготах, которые не будут доступны гражданам Украины, которые не работают в Польше. Польский чиновник отметил, что "законопроект не идеален", но "предлагает лучшие решения, которые еще больше усиливают систему".

Богуцкий также добавил, что 29 сентября от канцелярий президента в Сейм будут поданы два законодательных предложения. Одно касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждане Украины, смогут подать заявление на получение польского гражданства, что является абсолютным исключением". Второе – об уголовном преследовании "любого, кто пытается или хочет распространять идеологию Бандеры, или хочет увековечить ложь о Волыни".

Что предшествовало

Еще в конце августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины. Он предложил альтернативный, предусматривающий ограничение помощи "800 Плюс" и медицинского страхования для нетрудоустроенных украинцев.

Именно этот закон и был принят Сеймом, а теперь – подписан Навроцким.

Поскольку получение помощи "800 Плюс" в Польше отныне зависит от работы, поляки будут проводить проверки родителей по трудоустройству. Проверки начнутся с февраля 2026 года, система будет работать автоматически.

А именно – получателей ежемесячно будут проверять по экономической активности. Тем, кто не работает и не ищет работу, выплаты будут приостанавливать.

Позиция Украины

Несмотря на не совсем дружественную риторику в отношении украинцев от нового польского лидера, в целом новый закон имеет положительный момент. А именно – он завершает правовую неопределенность для тысяч украинцев в Польше.

"Этот закон завершает правовую неопределенность относительно статуса пребывания граждан Украины на территории республики Польша и фактически снимает проблемность вопросов, которые в течение последних недель беспокоили десятки тысяч граждан Украины. Мы благодарим польскую сторону за конструктивность и решение достаточно чувствительного и важного вопроса для многих граждан Украины, которые находятся на территории Польши", – отметил посол Украины в Польше Василий Боднар.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законе исключение сделано только для семей с инвалидностью. Они будут получать помощь от Польши даже без официальной работы.

Кстати, по оценке министерства внутренних дел Польши, из-за нового закона право на помощь "800 Плюс" потеряют около 10% ее получателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!