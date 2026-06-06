Если пенсионеры не сообщат это вовремя, часть пенсии придется вернуть: в ПФУ сделали заявление

Пенсионеры обязаны в течение 10 дней сообщать ПФУ в случае трудоустройства или увольнения. Если это не сделать, могут начислить лишние средства, которые придется вернуть в бюджет.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ. "В случае трудоустройства или увольнения с работы пенсионер в течение 10 дней должен сообщить об этом органы Пенсионного фонда Украины. Соответствующее требование содержится в ч. 2 ст. 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", – отмечают на сайте ПФУ.

С этим требованием каждый пенсионер знакомится при оформлении пенсии, подписывая заявление о назначении пенсии и получив "Памятку пенсионера". Необходимость уведомления о трудоустройстве или увольнении с работы связана с тем, что к пенсии могут устанавливаться определенные доплаты, надбавки или повышения, предусмотренные только неработающим пенсионерам.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам Фонда.

После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышения, которые предусмотрены только для неработающих лиц. Например, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

О дате трудоустройства или увольнения с работы, а также о государственной регистрации или прекращении предпринимательской деятельности пенсионеры уведомляют органы Пенсионного фонда исключительно путем подачи заявления и одного из документов, удостоверяющих соответствующие сведения (в зависимости от ситуации):

приказа о принятии или увольнении с работы; трудовой книжки (с соответствующими записями);

гражданско-правового договора;

извлечения из Единого государственного реестра о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.

Сообщить об изменениях можно:

дистанционно: через веб-портал электронных услуг ПФУ (используя КЭП);

через веб-портал электронных услуг ПФУ (используя КЭП); лично: в любом ближайшем сервисном центре ПФУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать приблизительный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При том, если эта сумма мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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