ЕС рассмотрит отмену спецстатуса для беженцев из Украины: когда могут принять решение

Следующее продление предоставление статуса временной защиты для граждан Украины в Европейском Союзе (ЕС) может быть последним. Это означает, что их статус, как и право на пребывание в ЕС окажутся под вопросом.

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Об этом, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило Euroactiv. Статус украинцев определяется принятой в марте 2022 года ЕС Директивой о временной защите (TPD), которая изначально рассматривалась как временное решение для немедленного предоставления коллективной защиты людей, спасающимся от войны.

В ней прописано только два возможных продления – максимум на три года, до марта 2025 года. Позднее Еврокомиссия приняла более свободную интерпретацию директоры, что позволило продлить ее срок дополнительно еще на год.

Но на фоне меняющегося геополитического ландшафта все активнее обсуждаются "стратегии выхода" из этой ситуации. Поэтому следующее продление директивы может сопровождаться незаконодательным заявлением государств-членов ЕС о поэтапной отмене статуса защиты для украинских граждан.

Этот вопрос может быть поднят на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции 12-13 июня. И хотя большинство государств-членов поддерживают дополнительное продление, для остается все меньше юридических возможностей, считают эксперты.

"Мы и так ходим по тонкому льду с последним продлением. Дословное толкование директивы означает, что ее срок истекает за три года", – сказал старший политический советник Международного центра по развитию миграционной политики Мартин Вагнер.

Он добавил, что теперь Европа нуждается в альтернативе TPD, а также пути для выхода из режима временной защиты. Отсутствие четкого плана выхода из TPD может иметь обратный эффект и грозит перегрузкой национальных систем предоставления убежища.

Как уже сообщал OBOZ.UA,временная защита украинцев в Европейском Союзе (ЕС) действует до марта 2026 года, но его продолжение после "перемирия" между Украиной и Россией будет зависеть от решения каждой страны в отдельности. Поєтому эксперты советуют украинцам готовиться к новым условиям пребывания – через работу, обучение или интеграцию в местное общество.

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