Что будет со статусом украинцев в ЕС в случае перемирия: какие предложения готовит каждая страна

Временная защита украинцев в Европейском Союзе (ЕС) действует до марта 2026 года, но его продолжение после "перемирия" будет зависеть от решения каждой страны в отдельности. Эксперты советуют украинцам готовиться к новым условиям пребывания – через работу, обучение или интеграцию в местное общество.

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Об этом пишет RFI. На фоне переговоров о возможном прекращении боевых действий в российско-украинской войне, в Европейском Союзе активизировалась дискуссия по поводу будущего украинцев, находящихся под временной защитой.

В рамках этой программы в ЕС проживает около 4,5 миллиона граждан Украины, и хотя защита официально продлена до марта 2026 года, Брюссель готовит несколько сценариев на случай достижения перемирия. Представитель Еврокомиссии по вопросам внутренних дел Маркус Ламмерт заявил, что необходимо совместное решение, которое сбалансирует влияние на страны-члены ЕС.

Сейчас ключевым является создание правовой предсказуемости и для украинцев, и для принимающих стран. Продолжение действия Директивы до 2026 года – шаг в этом направлении, но в случае изменения ситуации безопасности решения могут быть пересмотрены ранее. По словам изданиями, уже есть несколько наработок, которые планируют отдельные страны, а именно:

Чехия;

Чехия предлагает новый пятилетний вид на жительство для тех, кто интегрировался в общество: имеет работу, детей в школе, и проживает в стране по меньшей мере два года. Однако действующая временная защита прекратится на следующий день после окончания войны.

Польша;

Польша готовит национальный трехлетний статус "CUKR" для украинцев, уже год имеющих PESEL UKR. Но процесс рассмотрения этого вопроса затягивается.

Германия;

В Германии уже разработаны сценарии, но окончательные шаги зависят от нового правительства. Вероятно, Берлин будет действовать согласно согласованному европейскому подходу.

Доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий прогнозирует, что в случае перемирия политика по временной защите перейдет от уровня ЕС к национальному. Каждая страна будет самостоятельно принимать решения: Северная Европа, вероятно, сохранит защиту, а другие будут стимулировать интеграцию только экономически активных граждан.

Также эксперт отмечает, что уже интегрировавшиеся украинцы останутся на общих основаниях с большим привлечением работодателей и местных общин к легализации их пребывания. Женщины из Польши, Румынии и Германии рассказали СМИ о сложностях с легализацией и интеграцией. Одни ищут новые возможности легализации, другие надеются на гуманитарные исключения для мам с детьми или пенсионеров. Люди понимают, что возвращение в Украину пока не является реалистичным вариантом.

Украинские власти настаивают: временная защита должна действовать до наступления устойчивого мира. Министр национального единства Алексей Чернышев отмечает, что говорить об изменении статуса украинцев преждевременно. В то же время парламент подчеркивает – возвращать людей принудительно нельзя, но и поощрение за счет оставшихся в стране должно быть обоснованным.

По словам экспертов, экономических условий для массового возврата нет. Основные исключения – пенсионеры с собственным жильем и школьники, стремящиеся учиться в Украине. В то же время, трудоустроенные украинцы продолжают наполнять экономики европейских стран, что создает взаимную заинтересованность в их дальнейшем пребывании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Германия остановит прием беженцев в рамках программы ООН по переселению и не будет создавать новые федеральные программы. Следует понимать, что в этом случае речь не идет об украинцах – в Европейском Союзе граждане нашей страны имеют официальный статус "временной защиты", а не статус беженцев, тем более что их не касается программа переселения от ООН.

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