ЕС готовит новый статус для беженцев: зацепит военнообязанных и украинцев из "безопасных" областей

Европейский Союз(ЕС) рассматривает возможности изменения статуса для украинских беженцев с марта 2027 года. В частности, правила могут изменить для военноспособных мужчин мобилизационного возраста и украинцев, которые приехали из относительно безопасных областей.

Видео дня

Как отмечает NV, каждая страна блока внедряет положения директивы в соответствии с собственной правовой базой. По данным Радио Свобода, специальный посланник ЕС по делам украинцев Ильва Йоханссон выдвинула идею продления статуса временной защиты только для отдельных групп.

"Предложенные новые рекомендации будут учитывать регион происхождения заявителей и их статус мобилизации в Украине, с возможностью предоставления переходного статуса наиболее уязвимым группам или тем, кто еще не может перейти на другой правовой статус", – говорится в публикации

Переход миллионов украинцев в ЕС со статуса временных беженцев на резидентов оказался сложным и длительным процессом. Соответственно, ЕС рассматривает варианты регулирования статуса украинских беженцев в блоке после марта 2027 года.

По данным DW и Радио Свобода, Европейская комиссия официально представит предложение о возможном продлении статуса временной защиты примерно в конце мая 2026 года.

DW, ссылаясь на нескольких европейских чиновников, сообщила, что представители стран ЕС уже провели технические обсуждения по этому вопросу и сейчас работают над предложением.

Мартин Вагнер, старший советник по вопросам политики убежища в Венском Международном центре развития миграционной политики (ICMPD), рассказал DW, что трудно предсказать, что предложит Европейская Комиссия по новому статусу украинских беженцев в ЕС, поскольку предложение еще не окончательно согласовано.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!