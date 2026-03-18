Экс-нардеп в суде поднял свою пенсию до 241 тыс. грн в месяц: названо имя одного из самых богатых пенсионеров

Хмельницкий окружной административный суд удовлетворил иск бывшего нардепа Виктора Чумака против ПФУ. Его пенсию повысили с 50,4 грн до 240,9 тыс. грн. Чумак также работал и.о Генпрокурора. Сейчас его пенсия в несколько раз выше чем зарплата нардепа или Генпрокурора.

Решение по делу 560/1178/26 принято 12 марта 2026-го. Отметим, с 1 января 2026-го пенсия Чумака была ограничена из-за введения специальных коэффициентов. Суд признал это ограничение незаконным и вернул размер выплаты, который был определен также по решению суда.

"В дальнейшем, с 01.01.2026 ее размер определен в размере 240950,65, однако с применением коэффициентов, определенных Постановлением №1778, размер пенсии к выплате – 53009,07 грн. Истец, считая нарушенными его права, обратился с иском в суд", – говорится в материалах дела.

Отметим, пенсию Чумаку ограничивали также в 2025-м. Тогда он также отменял ограничение своей выплаты. Виктор Чумак – один из самых богатых в Украине пенсионеров. Большую выплату по оценкам OBOZ.UA получает только один пенсионер: бывший прокурор из Одесской области Андрей Саханов. Размер его выплаты составляет 251,7 тыс. грн.

Отметим, ранее в ПФУ отказались назвать максимальный размер пенсии, ведь эта информация "не является публичной". "Запрос касается информации, обрабатываемой в электронных пенсионных делах, и требует сопоставления данных о размере назначенных (перечисленных) выплат, а также оснований принятия соответствующих решений, в связи с чем не соответствует критериям "отраженности и задокументированности" и не является публичной", – отметили в ПФУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

