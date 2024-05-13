Дополнительное денежное вознаграждение военным: кому и за что будут платить

Министерство обороны объявило о новых денежных выплатах для военнослужащих за их участие в боевых действиях и уничтоженной российской технике. Выплаты будут состоять из базовой суммы и дополнительного вознаграждения, которое будет начисляться за каждые 30 дней выполнения задач и за уничтоженную технику, такую как танки, РСЗО, артиллерия и т.д.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, новое постановление правительства предусматривает дополнительное вознаграждение за уничтоженную российскую технику. Сейчас общая сумма выплат состоит из базовой суммы в 100 000 гривен и дополнительного вознаграждения в 70 000 гривен.

Умеров объяснил, что новая система предполагает другую формулировку для выплаты вознаграждения. "Если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате вознаграждения формулировки в постановлении Кабмина другое: " за каждые 30 дней (суммарно исчисленных) выполнение таких задач", – пояснил министр.

Кроме того, военнослужащие будут получать дополнительное вознаграждение за уничтоженную российскую технику, такую как танки, РСЗО, артиллерия и т. д. "Если военнослужащий выполняет свои задачи: уничтожает корабли, уничтожает технику, танки, РСЗО, артиллерию и т.д. , то есть вознаграждение за уничтоженную технику. И таким образом поддерживает свою семью финансово", – отметил Умеров.

Согласно информации от спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона, сумма выплат за уничтоженную технику зависит от ее важности. В частности:

российский военный автомобиль – 12 180 гривен;

танк – 48 720 гривен;

корабль первого ранга – более 243 000 гривен;

бронированные машины – БМП и БТР – более 40000 гривен;

самолет или вертолет – более 100 000 гривен.

"Чтобы получить эти деньги, нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись, чтобы было донесение. И желательно, чтобы была фото или видеофиксация. Учитывая, что сейчас ведется современная высокотехнологичная война и практически на каждом командном пункте есть картинка из беспилотника из поля боя, это не должно быть большой проблемой", – объяснил Лазуткин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семья погибшего военнослужащего в Украине имеет право на одноразовую компенсацию в размере 15 миллионов гривен или денежную помощь, равную 750-кратному прожиточному минимуму для трудоспособных лиц (2 267 250 грн). Компенсация распределяется равными долями между всеми получателями, а денежные выплаты производятся поэтапно.

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