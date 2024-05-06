Выплаты родственникам погибших воинов: кто может получить, какие сроки и правила

Семья погибшего военнослужащего в Украине имеет право на одноразовую компенсацию в размере 15 миллионов гривен или денежную помощь, равную 750-кратному прожиточному минимуму для трудоспособных лиц (2 267 250 грн). Компенсация распределяется равными долями между всеми получателями, а денежные выплаты производятся поэтапно.

OBOZ.UA выяснил, кто может получить такую помощь, какие документы нужно для этого собрать и каким образом выплачивают средства. Право на получение единовременного пособия предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года.

Кто имеет право получить средства и какие суммы

Согласно постановлению и учитывая положения статьи 16-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", право на получение выплаты в 15 миллионов гривен имеют определенные категории лиц.

родители усопшего;

усопшего; один из супругов ;

; дети до 18 лет;

до 18 лет; лица, находившиеся на содержании усопшего.

Иждивенцами считаются члены семьи покойного, которые были финансово зависимы от него и получали от него постоянную помощь, которая обеспечивала их средствами к существованию. Единовременное пособие распределяется равными частями между всеми членами семьи.

Деньги не выплачиваются одним платежом. Сначала государство выплачивает 20% этой суммы, а остаток разбивают ежемесячно в течение следующих 40 месяцев.

Гибель после увольнения со службы: есть ли выплаты

Согласно ст. 16-2 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", указанные выше лица также имеют право на единовременную помощь в случае гибели военнослужащего или лица уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения. Сумма этих выплат по состоянию на 2024 год такова:

в случае, если причина смерти связана с исполнением обязанностей военной службы – 750-кратный прожиточный минимум (2 267 250 грн) , установленный законом для трудоспособных лиц;

, установленный законом для трудоспособных лиц; в случае, если причина смерти связана с прохождением военной службы – 500-кратный прожиточный минимум (1 511 500 грн), установленный законом для трудоспособных лиц.

Какие документы нужно собрать

Порядок и список документов для получения денежной помощи установлены постановлением КМУ №975 от 25 декабря 2013 года. Так, для получения денежной помощи заявители должны подать в ТЦК СП, в котором военный состоял на военном учете на момент мобилизации, следующие документы:

заявление о выплате единовременного пособия;

о выплате единовременного пособия; выписка из приказа воинской части об исключении погибшего военнослужащего из списков личного состава воинской части;

воинской части об исключении погибшего военнослужащего из списков личного состава воинской части; выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего, военнообязанного и резервиста, призванного на учебные и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве;

справку об обстоятельствах гибели военнослужащего;

военнослужащего; свидетельство о смерти военнослужащего;

военнослужащего; свидетельство о рождении военнослужащего для выплаты единовременного пособия родителям погибшего;

военнослужащего для выплаты единовременного пособия родителям погибшего; свидетельство о браке – для выплаты денежной помощи жене (мужу);

– для выплаты денежной помощи жене (мужу); свидетельство о рождении ребенка – для выплаты ребенку;

– для выплаты ребенку; паспортные документы , справки о регистрации места жительства;

, справки о регистрации места жительства; идентификационный номер ;

; решение суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине денежное довольствие военных с 1 мая не изменится. Однако в мае военные смогут получить первые дополнительные выплаты, вводимые для тех, кто находится на передовой в течение 30 дней. Речь идет о доплате в размере 70 тыс. грн.

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