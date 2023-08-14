Доплаты получат не все: как изменятся выплаты военным в сентябре

В августе ряд военнослужащих в Украине может получить сразу до 60 тыс. грн – по 30 тыс. грн за июль и сам август. Однако уже в сентябре выплаты вернутся в нормальное русло. Так, 30 тыс. для тех военных, которые находятся в тылу, так и не вернутся, их получат лишь те, кто выполняет специальные задачи. 100 тыс. грн по-прежнему будут платить тем, кто выполняет задачи на передовой.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Правила установлены постановлением Кабмина № 836, которое фактически вводит в действие соответствующий закон.

Возвращать доплату в 30 тыс. грн тыловикам правительство не планирует и в сентябре. Главная проблема заключается в том, что на такие выплаты требуется 170 млрд грн. Госбюджет и так финансирует огромные военные расходы, а из международной помощи деньги на такие цели брать нельзя.

"Для сохранения выплаты нужно найти дополнительно 170 млрд грн. Это было невозможно сделать. А не принимать постановление тоже нельзя, потому что в законе прописали, что выплата происходит согласно критериям, разработанным правительством", – рассказали собеседники OBOZREVATEL в Кабмине.

То есть получать доплату до 30 тыс. грн будут те военные, которые выполняют боевые приказы. Например, обеспечивают прикрытие военных объектов в тылу. Это же касается и полицейских и спасателей (ГСНС), то есть не все из них получат дополнительные деньги.

"До" 30 тыс. грн означает, что фактическая сумма доплаты рассчитывается пропорционально количеству дней, в которые выполнялись специальные задачи. Как разъяснили OBOZREVATEL в МВД, полицейские, к примеру, будут получать такие выплаты, только если:

которые привлекаются к выполнению полномочий в местах нанесения ракетных ударов;

проходят службу в областях с определенными районами ведения боевых действий (Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская);

проходят службу в громадах, граничащих с районами ведения боевых действий по суше или воде.

Доплату в 50 тыс. грн будут получать те, кто занимается оперативным управлением подразделений, военные, которые служат в составе органа военного управления. А правила выплаты доплаты в 100 тыс. грн не изменились. Такую сумму получат те, кто принимает участие в боевых действиях на фронте.

В сентябре доплаты срочникам теперь составят 6 тыс. грн. При этом они могут при желании мобилизоваться. Курсантам будут доплачивать по 2,35 тыс. грн, а инструкторам – от 15 до 30 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мобилизованные, признанные военнообязанными и пополнившие ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) или других воинских формирований, получают статус военнослужащих. Их зарплаты зависят от ряда факторов.

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