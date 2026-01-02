Для украинцев с "Дія" на телефоне появится "проверочное" нововведение: как работает

Украинцы, которые пользуются мобильным приложением Дія, смогут узнавать, кто интересовался их информацией в системе "Трембита". Сейчас система оповещения тестируется, и все сообщения будут поступать автоматически.

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, в оповещении будет указываться, какой государственный орган делал запрос, когда и с какой целью. Это позволит повысить прозрачность работы госорганов и предотвратить возможные злоупотребления должностных лиц.

Суть нововведения

Государственный орган формирует запрос в реестре .

. Система "Трембита" фиксирует этот запрос .

. Гражданин получает уведомление в Дії с деталями запроса.

Исключение: досудебные расследования или уголовные производства. Если запрос поступил от детективов, об этом не будут оповещать.

Как подключить функцию?

Никак. Нововведение уже запущено и работает в автоматическом режиме, поэтому никакие дополнительные действия со стороны пользователя не нужны.

Для чего это нужно?

Прозрачность . Граждане будут видеть, как государство работает с их данными.

. Граждане будут видеть, как государство работает с их данными. Защита . Дополнительная гарантия от злоупотреблений чиновников.

. Дополнительная гарантия от злоупотреблений чиновников. Европейские стандарты. Украина внедряет лучшие практики защиты данных, действующие в странах Евросоюза.

В Украине создадут Единую систему социальной сферы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Единой информационной системе социальной сферы, которая позволит автоматически проверять право граждан на социальные услуги без лишних бумажных процедур. Это позволит:

централизовать и автоматизировать процессы в сфере социальной защиты;

обеспечить прозрачное администрирование всех расходов на социальную поддержку;

упростить процедуры для граждан;

уменьшить коррупционные риски на государственном и местном уровнях.

Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в онлайн-режиме с рядом реестров. Среди них – "Оберіг", госкадастр, госреестры актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество и другие.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине действует Единый реестр должников, в котором содержится информация о долгах, по которым открыто исполнительное производство. Среди прочего туда вносятся данные о задолженности по кредитам, оплате услуг ЖКХ, алиментам и т.д. В системе есть информация о задолженности и физических, и юридических лиц.

