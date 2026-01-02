УкраїнськаУКР
русскийРУС

Для украинцев с "Дія" на телефоне появится "проверочное" нововведение: как работает

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
3,0 т.
Иллюстрация - украинец открывает портал Дія на ноутбуке

Украинцы, которые пользуются мобильным приложением Дія, смогут узнавать, кто интересовался их информацией в системе "Трембита". Сейчас система оповещения тестируется, и все сообщения будут поступать автоматически.

Видео дня

Как сообщили в Министерстве цифровой трансформации, в оповещении будет указываться, какой государственный орган делал запрос, когда и с какой целью. Это позволит повысить прозрачность работы госорганов и предотвратить возможные злоупотребления должностных лиц.

Суть нововведения

  • Государственный орган формирует запрос в реестре.
  • Система "Трембита" фиксирует этот запрос.
  • Гражданин получает уведомление в Дії с деталями запроса.

Исключение: досудебные расследования или уголовные производства. Если запрос поступил от детективов, об этом не будут оповещать.

Как подключить функцию?

Никак. Нововведение уже запущено и работает в автоматическом режиме, поэтому никакие дополнительные действия со стороны пользователя не нужны.

Для чего это нужно?

  • Прозрачность. Граждане будут видеть, как государство работает с их данными.
  • Защита. Дополнительная гарантия от злоупотреблений чиновников.
  • Европейские стандарты. Украина внедряет лучшие практики защиты данных, действующие в странах Евросоюза.

В Украине создадут Единую систему социальной сферы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Единой информационной системе социальной сферы, которая позволит автоматически проверять право граждан на социальные услуги без лишних бумажных процедур. Это позволит:

  • централизовать и автоматизировать процессы в сфере социальной защиты;
  • обеспечить прозрачное администрирование всех расходов на социальную поддержку;
  • упростить процедуры для граждан;
  • уменьшить коррупционные риски на государственном и местном уровнях.

Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в онлайн-режиме с рядом реестров. Среди них – "Оберіг", госкадастр, госреестры актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество и другие.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине действует Единый реестр должников, в котором содержится информация о долгах, по которым открыто исполнительное производство. Среди прочего туда вносятся данные о задолженности по кредитам, оплате услуг ЖКХ, алиментам и т.д. В системе есть информация о задолженности и физических, и юридических лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe