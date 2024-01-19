Для украинцев обновили процедуру получения водительского удостоверения: кого касается

Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы – 19 января добавилось еще 5 стран. Стоить это будет около 1500 грн.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД (ГСЦ). Там отметили, что новыми странами стали:

Болгария;

Франция;

Нидерланды;

Турция;

Австрия.

"За почти 3 месяца с внедрения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Самый большой спрос в Польше. Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в срок около 15 дней", – говорится в сообщении.

Кто может заказать доставку

Как отметили в ГСЦ, эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые за 2 года. А кроме того, если они:

потеряли;

повредили документ;

изменили персональные данные.

Как заказать доставку "прав" за границу

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее следует авторизироваться, после чего:

указать причину обмена удостоверения;

выбрать международную доставку;

ввести адрес получения заказа;

оплатить услугу.

"Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка осуществляется около 15 дней", – рассказали в ГСЦ.

Сколько стоит

В целом доставка водительского удостоверения за границу обойдется в сумму около 1500 грн. В частности:

ориентировочная стоимость водительского удостоверения составляет 515 грн за бланк и админуслугу;

логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять 960 грн.

В какие страны можно заказать доставку

В настоящее время доставка водительского удостоверения действует для 17 стран Европы. Это:

Польша;

Германия;

Венгрия;

Молдова;

Словакия;

Румыния;

Испания;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Чехия;

Италия;

Болгария;

Франция;

Нидерланды;

Турция;

Австрия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине сильно подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Новые расценки вступили в силу с 1 января 2024 года, и, к примеру, выдача водительского удостоверения теперь стоит 230 грн (без учета комиссии банка или платежной системы, через которую будет проводиться платеж), тогда как ранее было 26 грн. Т. е. цена выросла почти в 9 раз.

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