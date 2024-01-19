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Для украинцев обновили процедуру получения водительского удостоверения: кого касается

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
3,0 т.
Украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения за границу

Украинцы за границей могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы – 19 января добавилось еще 5 стран. Стоить это будет около 1500 грн.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД (ГСЦ). Там отметили, что новыми странами стали:

  • Болгария;
  • Франция;
  • Нидерланды;
  • Турция;
  • Австрия.

"За почти 3 месяца с внедрения сервиса получили уже около 3 тысяч заявок на изготовление водительских документов. Самый большой спрос в Польше. Заказ можно сделать в несколько кликов. Международная доставка осуществляется в срок около 15 дней", – говорится в сообщении.

Украинцы могут заказать международную доставку водительского удостоверения уже в 17 странах Европы

Кто может заказать доставку

Как отметили в ГСЦ, эта услуга актуальна для тех лиц, которые хотят обменять свое удостоверение, полученное впервые за 2 года. А кроме того, если они:

  • потеряли;
  • повредили документ;
  • изменили персональные данные.

Как заказать доставку "прав" за границу

Чтобы заказать международную доставку, необходимо войти в Кабинет водителя. Далее следует авторизироваться, после чего:

  • указать причину обмена удостоверения;
  • выбрать международную доставку;
  • ввести адрес получения заказа;
  • оплатить услугу.

"Затем заявка на обмен поступает в сервисный центр МВД и обрабатывается администратором. Изготовленное водительское удостоверение забирает ГП "ИНФОТЕХ" и передает "Укрпочте". Почтовый оператор отправляет за границу готовый документ по указанному адресу. Международная доставка осуществляется около 15 дней", – рассказали в ГСЦ.

Сколько стоит

В целом доставка водительского удостоверения за границу обойдется в сумму около 1500 грн. В частности:

  • ориентировочная стоимость водительского удостоверения составляет 515 грн за бланк и админуслугу;
  • логистические расходы почтовым перевозчиком за границу будут составлять 960 грн.

В какие страны можно заказать доставку

В настоящее время доставка водительского удостоверения действует для 17 стран Европы. Это:

  • Польша;
  • Германия;
  • Венгрия;
  • Молдова;
  • Словакия;
  • Румыния;
  • Испания;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Эстония;
  • Чехия;
  • Италия;
  • Болгария;
  • Франция;
  • Нидерланды;
  • Турция;
  • Австрия.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине сильно подорожал ряд административных услуг сервисных центров МВД. Новые расценки вступили в силу с 1 января 2024 года, и, к примеру, выдача водительского удостоверения теперь стоит 230 грн (без учета комиссии банка или платежной системы, через которую будет проводиться платеж), тогда как ранее было 26 грн. Т. е. цена выросла почти в 9 раз.

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