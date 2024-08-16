"Для страны это роскошь": украинцам готовят новые правила выплат по безработице

Украина после завершения войны может изменить стандартные правила выплат для безработных. В частности, в Государственном центре занятости назвали "роскошью" практику предоставлять безработным средства в течение года. Такой формат выплат действовал до введения военного положения.

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Такое заявление сделала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк на встрече с бизнесом. "Мы уже не будем выплачивать пособие в течение года. Для нас, как страны, это роскошь, чтобы человек стоял на учете в службе занятости год и не искал работу", – цитирует Жовтяк hromadske.

Глава службы занятости напомнила, что во время военного положения выплаты безработным предоставляются в течение трех месяцев. По мнению Жовтяк, после войны могут внести изменения в законодательство о продолжительности выплат, чтобы не возвращать выплаты в течение года.

По ее словам, украинцы часто выходят немотивированными на работу, которую подобрала служба занятости. Жовтяк считает, что это делается для получения "отметки", что кандидат не подошел работодателю. А такая "отметка" получается для продолжения получения выплат от государства.

Она также подчеркнула, что персоналу центров занятости ставится цель, чтобы соискатель на 80% подходил работодателю, к которому его направляют. "Мы должны отправлять мотивированных людей… Лучше мы им расскажем обо всех возможностях, чтобы они не тратили время", – сказала Жовтяк.

Другие соцвыплаты тоже могут изменить

В Украине планируют ввести базовую социальную помощь, сообщала министр социальной политики Оксана Жолнович. В будущем это должно заменить прожиточный минимум.

При этом размер пособия будет зависеть от домохозяйства (состава семьи). Так, по словам Жолнович, Министерство соцполитики уже обсуждает соответствующий законопроект с органами центральной власти. Главные идеи:

1. Отменить прожиточный минимум, т.к. его размер не соответствует реальным потребностям граждан. При этом к прожиточному минимуму также привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. "Для нас очень важно это разъединить", – отметила Жолнович.

2. Объединить выплаты. Например, для людей с инвалидностью есть около 100 различных выплат, разобраться с перечнем которых слишком сложно. Вместо большого количества выплат введут всего две: для временно столкнувшихся с бедностью и выплату по уходу (если человек уже потерял трудоспособность).

3. Считать размер пособий по новым правилам. Так, если семья решила, что только один супруг будет работать, а другой будет заниматься бытом, то это не значит, что государство не должно оказывать помощь в связи с безработицей. Т.к. фактически это решение семьи, а доход одного из супругов может быть достаточным для семьи, считают в Минсоце.

Как ранее писал OBOZ.UA, реальный прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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